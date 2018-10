De scherpe terugval van de aandelenmarkten vorige week maakt dat veel beleggers zich afvragen of dit een gevaar kan betekenen voor de langste stierenmarkt ooit voor Amerikaanse aandelen. Reuters geeft vijf argumenten waarom beleggers optimistisch of juist pessimistisch moeten zijn.

Redenen om bullish te zijn:

1. Bedrijfswinsten

Een sterke groei van de Amerikaanse bedrijfswinsten onderstreept het feit dat de stierenmarkt zijn run voortzet. De winsten van de S&P 500-bedrijven zullen dit jaar naar verwachting met 23,1 procent stijgen, volgens gegevens van Refinitiv. "Als je nog steeds denkt dat het bedrijfswinstverhaal intact is, zou je nu aandelen moeten bezitten", zei Chuck Carlson, bestuursvoorzitter van Horizon Investment Services.

2. De economie

Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve zei vorige week dat de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie "opmerkelijk positief" zijn en volgens marktstrategen is het zeldzaam om een berenmarkt te hebben als de economie groeit.

"Wanneer er geen recessie is, kunnen terugvallen doorgaans scherp zijn, maar ze hebben de neiging om van korte duur te zijn", zei Brad McMillan, chief investment officer bij Commonwealth Financial Network.

3. Hogere rente is geen probleem

De oplopende rentes op Amerikaanse staatspapier jagen aandelenbeleggers schrik aan, maar stijgende rentes zijn minder zorgwekkend als ze geleidelijk zijn. "We geloven dat we in een reflationaire omgeving verkeren... en daarom hangen stijgende rentes vaak samen met stijgende aandelenkoersen", zei Thomas Lee, hoofd onderzoek bij Fundstrat.

4. Marktcorrecties zijn goed

Scherpe terugvallen in de markt zijn juist positief in de context van een lange stierenmarkt omdat ze de markt van zelfgenoegzame beleggers en te hoge waarderingen bevrijden. "Je hebt deze periodieke reinigingen nodig om op te frissen en de markt vervolgens verder te laten stijgen", aldus Carlson.

5. Aandeleninkoopprogramma's

Sommige marktkenners wijzen op de "stille periode" in de inkoop van eigen aandelen door bedrijven als een mogelijke reden voor een gebrek aan ondersteuning tijdens de volatiliteit op de markt. In aanloop naar de publicatie van de kwartaalcijfers mogen bedrijven geen eigen aandelen inkopen.

Maar bedrijven zullen naar verwachting hun cash blijven gebruiken om hun aandelen terug te kopen, waardoor de vraag naar aandelen hoog blijft. De strategen van Goldman Sachs verwachten dat de terugkoopacties van de S&P 500-bedrijven in 2019 met 22 procent zullen stijgen tot 940 miljard dollar.

Volgens Bucky Hellwig, senior vice president bij BB & T Wealth Management, zijn de aandeleninkopen "duurzaam". "Je hebt bedrijven die een hoger niveau van cashflow genereren op basis van de belastingverlagingen die nu van kracht zijn, en die cashflow moet ergens heen."



​Redenen om bearish te zijn:

1. Bedrijfswinsten

De bedrijfswinsten zijn kwetsbaarder dan ze lijken. Na de steun door de belastingverlagingen dit jaar, zal de winstgroei van de S&P 500-bedrijven naar verwachting in 2019 terugvallen tot 10 procent. Sommige beleggers vrezen dat zelfs dat cijfer te hoog kan zijn, gezien de druk van stijgende lonen en andere kosten.

"De bull-case is gebaseerd op het feit dat de bedrijfswinsten in orde zijn, en als we de winstverwachtingen daadwerkelijk zien teruglopen dan is dat een groot risico", zei Keith Lerner, marktstrateeg bij SunTrust Advisory Services.

2. Geen steun van de Fed

De recente opmerkingen van Fed-voorzitter Powell dat de rente moet blijven evolueren naar een geschat neutraal niveau en zelfs een beetje verder zijn zorgwekkend voor beleggers die van mening zijn dat de centrale bank de rente te snel zal verhogen.

"De Fed zou teveel kunnen verkrappen, vooral omdat de centrale bank tegelijkertijd twee instrumenten gebruikt: renteverhogingen en balansnormalisatie", zei Kristina Hooper, hoofdstrateeg bij Invesco. "Dat heeft het potentieel om de economische groei te verstikken en verstoring en volatiliteit op de aandelenmarkt te creëren."

3. Politiek

Op politiek vlak wijzen beleggers op de risico's van toenemende spanningen over de handel tussen de Verenigde Staten en China, 's werelds twee grootste economieën. "Het escalerende handelsconflict heeft de potentie om de economische groei negatief te beïnvloeden", aldus Hooper. De oproer in Washington creëert ook onrust op Wall Street en de volatiliteit kan vóór de Congresverkiezingen in november oplopen.

4. Obligaties worden aantrekkelijker

De sleutelfactor achter de opmars in aandelen was hun relatieve rendementsvoordeel ten opzichte van andere activa, namelijk obligaties. Maar de stijging van de obligatierendementen betekent dat ze steeds aantrekkelijker worden en dat ze kapitaal uit aandelen kunnen lokken.

"Als obligatierendementen concurrentie beginnen te bieden aan aandelen, dan wordt de favoriete status van aandelen versus obligaties negatief beïnvloed en dat is het belangrijkste om op te letten", zei Vinay Pande, hoofd van kortetermijnbeleggingen bij UBS Global Wealth Management.

5. Technologieaandelen

Aandelen van technologiebedrijven en andere internetgerelateerde ondernemingen hebben de aandelenmarkt de afgelopen jaren naar recordhoogten gebracht, maar die aandelen hebben vooral geleden onder de recente terugval. Als de technologiesector blijft struikelen, vrezen sommige beleggers dat andere sectoren er niet in zullen slagen om het roer over te nemen bij een marktrotatie.