Tot voor kort was er eigenlijk maar één beurs die een goed jaar doormaakte: die van de Verenigde Staten. Dat de MSCI Wereldindex het relatief aardig deed komt omdat de VS maar liefst 60 procent uitmaakt van deze index. De tweede beurs op basis van de weging in deze index is die van Japan. Risico spreiden door wereldwijd te beleggen zonder opname van de Verenigde Staten bestaat niet.

De verschillen zijn dit jaar onthutsend, schrijft Martine Hafkamp in haar column voor Belegger.nl.

"Waar de S&P 500 en de Nikkei tot een paar dagen geleden fors in de plus stonden, noteerden de DJ Euro Stoxx 50 en de MSCI Emerging Markets index al voor de gevreesde oktobermaand dikke minnen. Om geen appels met peren te vergelijken is alles in euro’s gemeten. Een verschil in rendement tussen de Verenigde Staten en Europa van 19 procent is buiten alle proporties."

Waarom rendeerde Wall Street

"De outperformance van de Verenigde Staten is uit te leggen. Ten eerste zijn aandelen in de Verenigde Staten eigenlijk altijd hoger gewaardeerd dan bijvoorbeeld die in Europa. Dat heeft te maken met de omvang van de kapitaalmarkt en de positie van de dollar als sleutelvaluta. Het verklaart echter nog niet het zeer grote verschil in rendement.

Een factor die daarbij zeker een rol speelt is de aanwezigheid in de Verenigde Staten van een florerende technologiesector. Ondanks de recente uitverkoop hebben de grote techgiganten de beurzen dit jaar overeind gehouden, mede vanwege hun enorme omvang.

In Europa zijn er nauwelijks serieuze technologiefondsen te vinden. Want wat zijn de evenknieën van de Apples, Googles, Amazons en Microsofts van deze wereld? In Europa wordt een groot gedeelte van de indices (nog) ingevuld met aandelen uit de ‘oude economie’ zoals bijvoorbeeld banken en verzekeraars. Laten nu net deze sectoren minder (kunnen) groeien en het dit jaar ook nog eens slecht hebben gedaan."

Meer groei

"Een ander feit is dat de Amerikaanse economie gewoon harder groeit. Deze draait als een tierelier. De werkloosheid is laag, de groei robuust, het consumentenvertrouwen hoog en de inkoopmanagersindices stomen. De centrale bank is er eerder begonnen met grootschalig stimuleren waardoor de economische groei zich in een ander (verder) stadium bevindt.

Daar kwam de forse belastingverlaging van eind vorig jaar overheen. Het is het paradepaardje van Trump, die nu om het hardst schreeuwt dat de Fed gek geworden is en dat hij meer verstand heeft van monetair beleid dan Jerome Powell."

Inkoop eigen aandelen

"Nog een verschil is dat het in de Verenigde Staten gebruikelijk is om overwinsten aan te wenden voor de inkoop van eigen aandelen. Het was de afgelopen jaren samen met het ruime monetaire beleid van de centrale bank één van de motoren van de stierenmarkt. Dit jaar bereikt de inkoop van eigen aandelen in de overtreffende trap een recordhoogte.

In Europa worden er ook wel eigen aandelen ingekocht, maar beleggers worden overwegend beloond in de vorm van dividenduitkeringen. Een aantrekkelijk dividend draagt zeker bij aan de koers van een aandeel, maar het beïnvloedt de winst per aandeel niet zoals een inkoop van eigen aandelen wel doet."