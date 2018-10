Pepsi is niet het enige grote bedrijf met een aantrekkelijk dividendrendement en een lange staat van dienst wat betreft dividendverhogingen.

Andere bedrijven kunnen beleggers een betere mix van potentiële koersstijgingen en dividenden bieden dan Pepsi.

Beleggingssite The Motely Fool zette drie dividendaandelen op een rij die beleggers zouden kunnen overwegen om te kopen voordat ze Pepsi aan hun inkomensportfolio toevoegen.

1. TerraForm Power

Niet alle dividenden zijn gelijk en niet alle dividenden zijn even betrouwbaar als de uitbetaling van TerraForm Power, een van de grootste eigenaren van duurzame energie in de wereld. Het bedrijf bezit 3.640 megawatt (MW) wind- en zonne-energie in de VS, Spanje, Uruguay, het Verenigd Koninkrijk en Chili, waarvan de meeste zeer langlopende contracten hebben om elektriciteit aan nutsbedrijven te verkopen.

Volgens het management heeft 96 procent van de kasstromen van TerraForm Power een langetermijncontract en is de gemiddelde overeenkomst 14 jaar. Deze structuur zorgt ervoor dat management en beleggers inzicht hebben in de kasstromen die kunnen worden gebruikt om een dividend uit te betalen of om groei-activiteiten te kopen.

TerraForm Power stelt 80 procent tot 85 procent beschikbaar voor uitkering van dividend, waarbij 15 procent tot 20 procent van de kasstromen wordt gehouden om schulden af te lossen of groei te financieren. Het management heeft ook gezegd dat er een 'duidelijke weg' is naar een dividendgroei van 5 procent tot 8 procent tot 2022. Voor een aandeel met een dividendrendement dat vandaag 6,8 procent bedraagt, is dat een veel betere uitbetaling op lange termijn dan Pepsi investeerders kan bieden.

2. AstraZeneca

Het vervallen van octrooien eist van tijd tot tijd zijn tol op elk biofarmaceutisch bedrijf en AstraZeneca vormt hierop geen uitzondering. Ondanks tegenslagen als gevolg van het verlies van exclusiviteit op belangrijke producten, worden de financiële resultaten van AstraZeneca gesteund door de groeiende vraag naar onlangs geïntroduceerde kankermedicijnen. Het kopen van het aandeel met een dividendrendement van 4,5 procent zou dan ook een slimme zet kunnen zijn.

In de eerste zes maanden van 2018 versnelde de verkoop van geneesmiddelen tegen kanker van AstraZeneca jaar op jaar met 37 procent, en als gevolg daarvan vertegenwoordigen ze ongeveer 27 procent van de productomzet van het bedrijf. De groei is grotendeels te wijten aan de aanhoudende groei van Lynparza, een middel tegen eierstokkanker en borstkanker. Ook de middelen tegen longkanker Tagrisso en Imfinzi stuwen de groei.

Beleggers moeten geen omzetgroei met dubbele cijfers van AstraZeneca verwachten, maar het bedrijf biedt voldoende financiële flexibiliteit om zijn gezonde dividenduitkering te ondersteunen.

3. Royal Dutch Shell

Er zijn talloze redenen waarom energiegigant Royal Dutch Shell in elke portefeuille zou moeten zitten. Het concern leverde 18,9 miljard dollar aan operationele cashflow in de eerste helft van 2018, inclusief 14,7 miljard dollar aan vrije kasstroom. Het bedrijf stoot voor 30 miljard dollar aan niet-kernactiviteiten af om zich te focussen op de meest lucratieve activiteiten en is van plan om het grootste deel hiervan te gebruiken om 25 miljard dollar aan eigen aandelen terug te kopen.

Belangrijk voor langetermijnbeleggers is dat Shell een pragmatische benadering heeft van de overgang van haar activiteiten naar schonere energietechnologieën. Het geeft toe dat de CO2-uitstoot iets is dat de wereld serieus moet nemen, maar is ook realistisch over hoe lang de transitie zal duren.

Begin oktober kondigden het bedrijf en een groep partners aan dat ze 31 miljard dollar investeren in een enorme LNG-terminal (vloeibaar gas) in West-Canada. Shell verwacht dat de LNG-activiteiten in het komende decennium een aanzienlijke winstgroei en cashflowgroei zullen ervaren, wat voldoende kansen zou bieden om het dividend te laten groeien en zijn aanwezigheid in de infrastructuur voor elektriciteit en gas te blijven uitbreiden.

Simpel gezegd, deze oliemaatschappij heeft een oogje op de toekomst - en zal beleggers op lange termijn heel goed belonen.