De wereldwijde aandelenmarkten kregen afgelopen week harde klappen. De grote aandelenindices in Shanghai, New York en Europa lieten dagverliezen zien van tussen 3 procent en 5 procent. Dat soort koersbewegingen zorgt ervoor dat beleggers behoorlijk nerveus beginnen te raken.

Volgens beleggingssite TheStreet moeten beleggers in dergelijke situaties echter hun hoofd blijven gebruiken en niet hun hart volgen.

Jim Cramer, beleggingsexpert en oprichter van TheStreet, heeft in de loop der jaren herhaaldelijk gezegd dat niemand een dubbeltje winst maakt door in paniek te raken. Dat is waar. Wanneer emoties opspelen - met name paniek - wordt de logica uit het raam gegooid. Bedrijfswinsten, waarderingen en dividendrendementen doen er niet meer toe. Hoogwaardige bedrijven worden uit het raam gegooid met bedrijven van lage kwaliteit, totdat beleggers eindelijk weer bij zinnen komen.

Voorbereid zijn is één ding, maar wat doe je als de markt al begint te zakken? TheStreet zette vier manieren op rij om het hoofd koel te houden.

Geen paniekaankopen

Blijf kalm. Dat klinkt cliché, maar het enige waar beleggers het meest spijt van krijgen is hun favoriete aandelen weg te gooien met de rest van de markt. Dit betekent niet dat beleggers hun zogenoemde stop-loss orders moeten negeren.

Deze vooraf opgegeven orders tot aankoop of verkoop worden uitgevoerd op het moment dat de koers een bepaald niveau bereikt. Beleggers moeten vooral vasthouden aan hun investeringsplannen. Maar als de volatiliteit stijgt en de aandelen zakken verkoop dan niet meteen alle aandelen.

Bekijk de VIX

Beleggers moeten de CBOE-volatiliteitsindex (VIX), ook wel de angstbarometer genoemd, op hun scherm houden. Over het algemeen besteedt de VIX niet veel tijd onder de 10. Een niveau van minder dan 10 suggereert dat de volatiliteit waarschijnlijk zal aantrekken in de niet al te verre toekomst.

Het is echter moeilijk te voorspellen of de VIX zal stijgen naar 12 of 13, of als een raket naar 25 schiet - zoals recent het geval was.

In plaats daarvan is het belangrijk om te weten hoe de omstandigheden eruit zien en wanneer we een extreem cijfer hebben bereikt. Bijvoorbeeld, in het afgelopen jaar hebben we stijgingen gehad naar het gebied van 17 tot 18. Deze rallies in de VIX zijn echter grotendeels uitgeblust, wat betekent dat de markten slechts een lichte volatiliteit doormaakten.

De bovenstaande grafiek toont aan dat er onder de 15 sprake is van een lage volatiliteit. Tussen 15 en 18 is er sprake van een lichte volatiliteit en daarboven van zware volatiliteit. Boven 25 wordt het extreme volatiliteit.

Een niveau van 35 of hoger duidt op pure paniek- en omgevingen van marktcorrecties. Zelden hebben we dit soort niveaus op de VIX lang kunnen vasthouden, met name tijdens een klimaat met dezelfde economische omstandigheden als nu.

Gebruik limietorders en overweeg Best-Case Buys

De Dow-Jonesindex kelderde vorige week op een dag 830 punten. En niemand weet of de Dow binnenkort 1000 punten kan zakken. Alles is mogelijk. De algoritmische beurshandel kan de markt tegenwoordig in elke gewenste richting drijven.

Dat is waar limietorders in het spel komen. Het is altijd een goede gewoonte om limietorders te gebruiken, zodat een belegger zelf kan kiezen welke prijs hij bereidt is te betalen en niet de markt laat kiezen.

Temidden van de chaos kunnen beleggers kijken naar premarket pricing en futureshandel. Als we een gigantische koersval bij opening krijgen, zoals de flitscrash van augustus 2015, of als we een minicrash krijgen bij het slot, is er een slimme manier om deze 'best-case-aankopen' aan te pakken.

Plaats deep out-of-the-money limietorders, ofwel een kooporder met een zeer lage aankoopprijs. Het gaat erom 'geluk' te hebben en een paar langetermijnbelangen tegen extreme kortingen te kopen.

Dat lijkt misschien gek. Maar de beurzen hebben eerder neerwaartse bewegingen van 20 procent, 30 procent en zelfs 40 procent gezien en het loont om voorbereid te zijn wanneer het gebeurt en ervan te profiteren.

Wanneer de markt snel beweegt en je zuurverdiende geld op het spel staat, is het gemakkelijk om emotioneel en defensief te worden en proberen te redden wat je nog over hebt. Maar vaker dan niet, leiden de beslissingen die met ons hart en niet door ons hoofd worden genomen tot spijt - tenminste als het gaat om beleggingen.

In plaats daarvan is het beter om gedisciplineerd te zijn tijdens grote rallies. Wanneer de markten omslaan, gooi dan alleen de goede aandelen pas weg als je er echt klaar mee bent. Anders heb krijg je spijt van de verkoop van Nvidia voor 205 dollar en moet je het later tegen een hogere prijs terugkopen, zoals zovelen dit jaar deden.

Als je de kans om te verkopen misloopt, raak dan niet in paniek. En als we eenmaal een paar dagen van grote koersdalingen achter de rug hebben, zoek dan naar potentiële koopjes, vooral voor de lange termijn.