Donald Trump nam deze week opnieuw de Federal Reserve (Fed) onder vuur. Volgens hem draait de centrale bank door met het verhogen van de rente. Dit leidde tot opgetrokken wenkbrauwen, aangezien de Fed onafhankelijk opereert. Maar Trump krijgt nu steun van een econoom.

President Trump heeft de afgelopen weken herhaaldelijk betoogd dat de Fed de rentetarieven niet zou moeten verhogen. Dat zorgde voor verbaasde reacties, want kritiek leveren op het monetaire beleid van de onafhankelijke Fed door een Amerikaanse president is hoogst ongebruikelijk.

Trump gaf aan dat hij zich niet bemoeide met het beleid van de Fed, maar dat weerhield hem er niet van om zijn mening te geven. "De Fed doet wat ze denken dat nodig is, maar ik hou niet van wat ze doen omdat we de inflatie echt onder controle hebben", zei hij. Volgens hem is het niet nodig om "zo snel te gaan" met het opschroeven van de rente.

Nog vier renteverhogingen in het vat

De Fed heeft het belangrijkste rentetarief sinds december 2015 acht keer verhoogd tot een bandbreedte van 2 procent -2,25 procent. De centrale bank zal naar verwachting nog vóór het einde van 2019 vier renteverhogingen doorvoeren. Veel economen zijn van mening dat de Fed dankzij de sterke arbeidsmarkt dit uitgestippelde pad zal volgen.

Econoom Michael Pearce van het Britse onderzoeksbureau Capital Economics is het eens met de kritiek van Trump op de Fed. De centrale bank onderschat volgens hem hoe snel de economie waarschijnlijk vaart zal verliezen. "Ik ben het hierover eens met de president van de Verenigde Staten. Ik denk dat hij gelijk heeft over de Federal Reserve", zei Pearce in een interview met MarketWatch.

'Omslagpunt nadert'

Pearce denkt dat de Amerikaanse economie dicht bij een omslagpunt staat. "Hoewel de groei er op dit moment uitzonderlijk sterk uit kan zien, werd deze gedreven door een eenmalige impuls aan de inkomsten en bedrijfswinsten van de belastingverlagingen van Trump en een toename in de federale uitgaven", aldus Pearce.

"De goede tijden zullen vervagen en dat gaat snel", zei Pearce. "Onze mening is dat Fed-bestuurders nog steeds onderschatten hoe snel de economie volgend jaar waarschijnlijk momentum zal verliezen, omdat de budgettaire impuls verdwijnt en de monetaire verkrapping toeneemt", schreef Pearce in een e-mail aan klanten.

De timing van de neergang is moeilijk vast te stellen, maar zou rond het midden van volgend jaar kunnen gebeuren, denkt Pearce. "Er zijn al tekenen dat hogere rentetarieven de activiteit remmen, met name in de woning- en automarkt", zei hij.