Lori Calvasina, hoofd aandelenstrategie bij RBC Capital Markets, bespeurde zelfgenoegzaamheid onder beleggers na de sell-off van woensdag. Ze denkt daarom dat het nog te vroeg is om op de dip te kopen, zo zegt ze in gesprek met Cnbc.

“Ik merkte dat beleggers toch een beetje achterover bleven leunen. Ik was in de middag de deur uit en de beleggers die ik ontmoette tijdens de presentaties, leken niet echt onder de indruk. Dat vertelt mij dat we nog wel even te gaan hebben.”

De verliezen onder techfondsen waren niet voor de poes. Woensdag gingen techaandelen al 4,5 procent onderuit, wat hen de slechtste dag sinds 2011 bezorgde. De Nasdaq daalde met 4 procent en de S&P 500 met 3 procent.

Nog te hoog

Calvasina is een tech-beer, zo stelt ze. Volgens haar zijn de waarderingen nog te hoog om in te stappen. Als ze buiten de techsector kijkt, vindt ze dat grondstoffen ook erg duur zijn. “Dat is een lastige sector. We zijn er neutraal op, we krijgen erg gemixte signalen uit de markt. Maar ik denk dat daar nog wel wat klappen gaan vallen.”

De strateeg stelt dat waarderingen op zich niet een reden moeten zijn om te kopen of verkopen. “We zitten nog steeds op een gemiddelde waardering van 16,8 keer de winst, terwijl het langetermijngemiddelde op 15,8 ligt. We komen wel in de buurt, maar we zitten nog niet in het lage waarderingen-gebied.”

Terug naar defensief

Al met al is het volgens Calvasina nog niet het moment om op de dip te kopen. “Beleggers kunnen beter voorzichtig terugkeren naar defensieve aandelen. Dat zeggen we al een tijdje, maar mensen moeten zich dan wel over hun angst voor renteverhogingen heen zetten.”

