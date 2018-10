'Koop laag, verkoop hoog' is een veel voorkomend mantra op aandelenmarkten. Maar het is eigenlijk een denkfout, zegt beleggingsexpert Justin Waring van UBS. Als je wacht tot de markt daalt voordat je koopt, kun je volgens hem grote opwaartse bewegingen missen.

Het is veel beter om gewoon aandelen te kopen en deze voor de lange termijn vast te houden, betoogt Waring. De gedachte 'deze keer is het anders' is niet de grootste denkfout bij beleggen, meldt BusinessInsider. Die eer gaat naar 'laag kopen, hoog verkopen'.

Waring, beleggingsstrateeg bij de divisie Wealth Management van UBS, noemde de uitdrukking een misvatting in een rapport aan klanten. Te weinig mensen analyseren volgens hem de zin, die eigenlijk alleen van toepassing is op handelaren en niet veel hulp biedt aan langetermijnbeleggers.

Mislopen

Bij voortdurende stierenmarkten zullen beleggers die dit advies opvolgen, volgens Waring marktwinsten mislopen. Stel bijvoorbeeld dat een belegger een dip in de S&P 500-index koopt en vervolgens verkoopt zodra deze een nieuw record bereikt.

Onder het 'koop laag, verkoop hoog'-mantra, zou die belegger in het algemeen moeten wachten tot een 5 procent of 10 procent daling in de markt om opnieuw te kopen. Maar, vaker wel dan niet, zet de markt na het bereiken van een record nieuwe recordhoogten neer.

Somber

Waring gebruikt gegevens over de S&P 500 die teruggaan tot 1960 om zijn argument te ondersteunen. "Het rendement van 2,5 procent per jaar van deze markt-timing benadering is zo somber - en blijven zo ver achter bij de buy & hold-strategie, dat we moesten overschakelen naar een logaritmische schaal om ze zelfs op de kaart te zien", schrijft Waring.

"Het kernprobleem bij het wachten op een marktdaling en het verkopen op nieuwe hoogtepunten, is dat je geïnvesteerd blijft tijdens het grootste deel van elke berenmarkt, maar het grootste deel van de stijging van de stieren misloopt."

Het is volgens Waring veel beter om gewoon aandelen te kopen en deze voor de lange termijn vast te houden.