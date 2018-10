De koersverliezen van gisteren zullen veel beleggers nerveus hebben gemaakt. Wie deze stress wil voorkomen, doet er verstandig aan om na een aankoop achterover te leunen en de markt zijn werk te laten doen. Beleggingssite InvestorPlace zette tien aandelen op een rij die met een gerust hart kunnen worden gekocht om heel lang in de portefeuille te houden.

De geselecteerde bedrijven zijn allemaal S&P 500-aandelen die geen constant babysitten vereisen. Beleggers kunnen erop rekenen dat deze bedrijven over een jaar of zelfs vijf jaar ongeveer dezelfde gedaante zullen hebben als nu.

1. Amgen

Er zijn niet te veel biotech-bedrijven waar je in kunt stappen om er vervolgens niet meer naar om te hoeven kijken. Een uitzondering hierop is Amgen. Dit bedrijf beschikt over een zeer uiteenlopend assortiment van op de markt gebrachte geneesmiddelen, waardoor een betrouwbare kasstroom mogelijk is die de ontwikkeling van nieuwe medicijnen kan financieren om de portefeuille mee uit te breiden.

Geen enkel medicijn is goed voor meer dan een vierde van de omzet van Amgen, en slechts twee geneesmiddelen halen meer dan een tiende van de omzet. De pijplijn is ook veelbelovend. Het bedrijf heeft momenteel negen fase-3-studies opgestart en ontwikkelt vijf verschillende biosimilars, ofwel medicijnen waarvan het patent is verlopen.

2. Microsoft

Microsoft heeft geen introductie nodig. Het is de naam achter 's werelds meest gebruikte computerbesturingssysteem en biedt een breed scala aan zakelijke producten en diensten, zoals LinkedIn en Office-productiviteitssoftware.

De komst van mobiele apparaten en cloud computing was verstorend voor Microsoft, maar in sommige opzichten zette het aan tot veranderingen die er anders misschien niet zouden zijn gekomen. In het tweede kwartaal behaalde Microsoft 6,9 miljard dollar van de 30,1 miljard dollar aan omzet uit de cloud-activiteiten. En hoewel Windows voor mobiele apparaten een flop was, heeft het bedrijf een sterke hand gehad in de markt voor cloud computing, met de ontwikkeling van infrastructuurinstrumenten die bedrijven nodig hebben als ze gebruik willen maken van de cloud.

Een groot deel van de omzet van Microsoft bestaat uit betrouwbare terugkerende inkomsten, wat betekent dat klanten een maandelijkse vergoeding betalen voor toegang in plaats van een eenmalige aankoop.

3. Red Hat

Veel beleggers zijn misschien niet bekend met Red Hat en het selecte clubje dat het bedrijf wel kent zal misschien verrast zijn om te horen dat dit bedrijf groot genoeg is om tot de S&P 500 te behoren.

Red Hat is niet alleen groot genoeg, maar het bedrijf heeft volgens InvestorPlace ook veel potentie. Red Hat biedt een verscheidenheid aan bedrijfssoftware. Het ontwikkelt software om apps te ontwikkelen en kan daarnaast aan vrijwel elke behoefte voldoen met open-source oplossingen die steeds belangrijker worden naarmate organisaties meer uit hun technologie willen halen.

In de afgelopen tien jaar heeft Red Hat elk kwartaal op rij de omzet zien stijgen en ook de groei van het nettoresultaat was redelijk betrouwbaar.

4. Apple

Apple is ook een van die S&P 500-aandelen die eigenlijk geen introductie behoeft. De populariteit van het aandeel heeft natuurlijk wel een prijs.

Sommige kenners stellen dat de verzadigde smartphonemarkt de verkoop van de iPhone onder druk zet. Maar Apple bereidt zich al een tijdje voor op deze verschuiving door meer in te zetten op diensten. Afgelopen kwartaal groeide de dienstentak, die digitale inhoud en andere niet-hardwaregoederen verkoopt, met 31 procent tot een omzet van 9,5 miljard dollar.

Dat is nog steeds slechts 18 procent van de totale omzet van het bedrijf, maar het duidt er wel op dat Apple een groter, zelfbestendig, zichzelf in stand houdend ecosysteem van software en hardware ontwikkelt.

5. Johnson & Johnson

Johnson & Johnson is niet echt een smaakmaker. Maar volgens InvestorPlace is het juist dat saaie, bescheiden karakter dat het aandeel zo aantrekkelijk maakt. Er is een Johnson & Johnson die beleggers kennen van de babyshampoo, pleisters en Tylenol, maar ook een Johnson & Johnson die de meeste beleggers niet kennen: dat van farmaceut.

Dat deel verkocht in het tweede kwartaal van dit jaar voor 2,46 miljard dollar aan kankergeneesmiddelen en voor 1,34 miljard dollar aan Stelara, een medicijn voor de chronische huidziekte Psoriasis.

6. Bank of America

Bankieren is een cyclische activiteit en Bank of America vormt hierop geen uitzondering. Zelfs langetermijnbeleggers zullen daarom goed nadenken voordat ze een langetermijnpositie nemen in de bank.

Toch is Bank of America volgens InvestorPlace misschien wel een van de beste bedrijven in zijn soort. Het heeft een gezond evenwicht tussen kredietverlenings-, handels- en kapitaalmarktactiviteiten, evenals een gezonde balans tussen consumenten en zakelijke klanten. Het is gewoon geen naam die constante monitoring vereist.

7. Visa

Op het eerste gezicht lijkt creditcardmaatschappij Visa te cyclisch voor een aandeel dat u na aankoop kunt vergeten. Maar laat u niet misleiden. Visa-aandelen worden beter ondersteund en zijn minder kwetsbaar voor economische cycli dan veel S&P 500-aandelen.

De ondersteuning komt in de vorm van doelbewuste innovatie. Visa is een leider op dat gebied en zet de toon voor de onvermijdelijke komst van een geldloze samenleving.

Het bedrijf sleutelt aan technologieën zoals blockchain en het "internet of things", en heeft innoveert voldoende voor een plekje in de lijst van Fast Company's top 10 innovators op financieel gebied.

8. Cardinal Health

Cardinal Health doet allerlei activiteiten ter ondersteuning van de gezondheidszorg, variërend van het leveren van medicijnen tegen bulktarieven tot distributielogistiek en een efficiëntere coördinatie tussen zorgverzekeraars. Het is een gecompliceerd bedrijf dat in een nog uitdagender omgeving functioneert door de politieke onzekerheid.

De komst van de Affordable Care Act (ACA) bleek problematisch voor Cardinal Health. Hoewel de ACA inmiddels weer is verdwenen, is de markt slechts één pennenstreek of één stemming van het Congres verwijderd van een nieuwe verstoring in de Amerikaanse gezondheidszorg.

Cardinal Health heeft echter een gezond trackrecord en het concern weet zich altijd aan te passen aan een veranderende omgeving.

9. Nielsen Holdings

Nielsen Holdings houdt zich niet meer uitsluitend bezig met kijkcijfers. Het bedrijf kan alles meten, van de effectiviteit van online advertenties tot de mening van kiezers over een politieke kandidaat en de eSports-industrie.

Beleggers die Nielsen de laatste tijd nauwlettend hebben gevolgd, weten dat het bedrijf het doelwit is van meerdere class action-rechtszaken. De aanklagers beweren dat Nielsen de kwetsbaarheid voor nieuwe online privacyregels, die zijn voortgekomen uit Facebook's Cambridge Analytica debacle, niet volledig openbaar heeft gemaakt.

Een nadere blik op de omzettrend van Nielsen maakt echter duidelijk dat de omzet niet is gekrompen. De winst is een ander verhaal, maar net als Cardinal Health, kan Nielsen manieren vinden om de omzet in winst om te zetten als het voldoende tijd krijgt.

10. Boeing

Boeing behoort ook tot de lijst van S&P 500-aandelen om voor lange tijd vast te houden. Beleggers moeten wel de veiligheidsriemen vastmaken voor de hobbelige rit die het aandeel in de tussentijd zeker zal laten zien.

De overtuiging om Boeing op lange termijn aan te houden is tweeledig. Ten eerste is het concern een defensie-aannemer. Zowel de Democraten als de Republikeinen zijn van mening dat de VS zich geen bezuinigingen in de militaire macht kan veroorloven.

Ten tweede zijn de langetermijnvooruitzichten voor vliegreizen gunstig. Volgens Boeing groeit de vraag naar vliegreizen met 4,7 procent per jaar tot 2036, waardoor in de komende jaren 41.000 nieuwe passagiersvliegtuigen moeten worden afgeleverd. Boeing blijft ook de voorkeursleverancier bij luchtvaartmaatschappijen die op zoek zijn naar nieuwe toestellen.