Banken in het Verenigd Koninkrijk zouden kunnen profiteren van de oplaaiende handelsstrijd tussen de Verenigde Staten en China.

Dat zei bestuursvoorzitter Gerry Grimstone van de Britse bank Barclays tegen Cnbc op het jaarlijkse Barclays Asia Forum in Singapore.

Als Peking de toegang tot de markt voor Amerikaanse banken vermindert in het licht van escalerende handelsspanningen, zou dat de Britse geldschieters ten goede kunnen komen, verwacht Grimstone.

Als China op die manier Amerikaanse banken gaat behandelen, kunnen Britse instellingen hun Amerikaanse rivalen in 's werelds op een na grootste economie voorblijven.

"Ik sprak eerder dit jaar op een forum en zij [de Chinezen] plaatsten de Goldman Sachs-voorzitter zo ver mogelijk weg van de conferentielocatie ... Dus op zo'n manier maakt China hun ongenoegen kenbaar."

Langetermijnkwestie

Grimstone, die tevens voorzitter is van Standard Life Aberdeen, een van de grootste vermogensbeheerders in het Verenigd Koninkrijk, beschreef de handelsstrijd tussen de VS en China als een langetermijnkwestie, die mogelijk niet snel zal worden opgelost.

"China richt zich op 2049. Dat lijkt ver weg, maar zij zijn het enige land in de wereld dat plannen maakt voor dit soort termijnen. In 2049, de honderdste verjaardag van de oprichting van de Chinese staat, hopen ze hun positie als 's werelds topnatie te herwinnen", aldus Grimstone.

'Meer conflicten tussen staten'

Hij omschreef de veranderingen in de mondiale machtsverhoudingen als een van zijn grootste zorgen: "We gaan terug naar een tijd waarin we meer conflicten tussen natiestaten zullen zien, minder multilateralisme. Dit zijn hele grote veranderingen, en het is niet de wereld waarin ik ben opgegroeid."