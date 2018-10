Beleggers hebben over het algemeen een extreem slechte kijk op Europa. De Europese aandelenmarkten registreerden onlangs hun 24ste opeenvolgende week van kapitaaluitstroom, waarmee de instroom van 2017 teniet werd gedaan. Toch is Europa een regio met een solide groei, een sterke economische data en veel gezonde bedrijven die tegen een korting verhandeld worden.

Dit zorgt er volgens Allianz Global Investors voor dat de zorgen over Europa overdreven zijn.

Europese aandelenindices begonnen in de loop van de zomer opnieuw achter te blijven bij hun Amerikaanse tegenhangers. Beleggers verkiezen de VS boven Europa vanwege de dominantie van de Amerikaanse technologiesector.

'Oude' bedrijven in Europa

Tech vormde volgens Bank of America Merrill Lynch op 12 juni meer dan 25 procent van de totale Amerikaanse markt. De eurozone heeft een technische component van iets minder dan 10 procent. Europa heeft een meer evenwichtige blootstelling aan de sector en heeft meer 'oude' bedrijven zoals industrie of financiële dienstverlening.

Maar dit hoeft niet per se slecht te zijn, vooral als je kijkt naar wat er gebeurde in periodes van overmatige sectorconcentratie in het verleden - zoals de techsector tijdens de internetzeepbel, de financiële sector tijdens de woningzeepbel van 2006 en de energiesector in de jaren zeventig.

Bovendien tonen sommige onderzoeken aan dat het meest overbought gebied van de markt de Amerikaanse technologiesector is, terwijl Europese financials tot het meest oversold behoren. Dus ondanks de zorgen over de Brexit, is het misschien tijd om nog eens naar Europa te kijken.

Europa zou niet zo onbemind moeten zijn

Hoewel de economische groei in het tweede kwartaal een zwakke ontwikkeling doormaakte, voornamelijk ten gevolge van Frankrijk en Italië, zal de groei van het bruto binnenlands product (bbp) in de eurozone naar verwachting dit jaar boven het potentieel blijven van rond de 2 procent. Dit zou de lokale aandelenmarkten moeten ondersteunen.

Bovendien bevat de laatste reeks economische gegevens uit Europa veel hoogtepunten. Zo zijn de industriële productie en exportactiviteit hersteld van tijdelijke dieptepunten. De bbp-groei in het VK herstelde zich in het tweede kwartaal, ondersteund door de bouw en de industriële productie. Ook blijft de werkloosheid dalen in de eurozone en neemt de loongroei toe.

Consumptie als belangrijke aanjager

Als gevolg hiervan zal de consumptie van huishoudens in de eurozone - goed voor meer dan 50 procent van het bbp - een belangrijke aanjager blijven van Europa's aanhoudende solide economische prestaties. De sterke binnenlandse vraag heeft Europa tot dusverre ook beschermd tegen de gevolgen van de handelsspanningen.

Zeer open economie

Omdat Europa een zeer open economie is, worden de regio en zijn aandelenmarkten hard getroffen als beleggers zich zorgen maken over de wereldwijde handel of opkomende markten. Toch lijken sommige zorgen rond deze kwesties overdreven, waarbij de markt vaak besluit om eerst te schieten en later vragen te stellen.

Het brexit-referendum op 23 juni 2016 was daar een goed voorbeeld van. Na de aanvankelijke paniek en de sterke volatiliteit keerde de markt terug naar de fundamentele waarden. In feite zijn de Europese markten met meer dan 25 procent gestegen sinds de eerste onrust na de stemming.

Als actieve vermogensbeheerder richt Allianz GI zich op de fundamentele feiten. Paniekmomenten leiden vaak tot fouten en kosten geld. De vermogensbeheerder stelt talloze Europese bedrijven te hebben ontdekt die financieel gezond zijn, volle orderboeken hebben en zelfs klagen over een gebrek aan capaciteit.

Korting op Europese aandelen

Dit heeft ertoe geleid dat Allianz GI de nadruk legt op een dividend- en waardegerichte benadering van Europese aandelen. De rendementen in Europa zijn hoog en bevestigen volgens Allianz GI de korting op Europese aandelen.

"Naar onze mening is er een onrechtmatige verwaarlozing van bedrijven met goed onderbouwde dividenduitkeringen. Bovendien maken rustig stijgende rentes en een aanhoudende, zachte economische expansie de waardekant van Europa aantrekkelijk. Een dergelijke omgeving vertaalt zich meestal in betere inkomsten, bijvoorbeeld voor financials, waarvan vele sterke dividendbetalers zijn."

Aantrekkelijk geprijsd

Bovendien kunnen de lopende herstructureringsinspanningen van Europese energiebedrijven zich vertalen in een sterke kasstroom en dividenden. "Hoewel veel wereldwijde beurzen ondanks recente volatiliteit handelen in hoge waarderingen, zijn wij van mening dat Europa aantrekkelijk geprijsd blijft", aldus Allianz GI.

Beleggers moeten wel voorbereid zijn op nog meer 'lawaai en volatiliteit' in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in de VS. Maar het kopen van goede Europese bedrijven tegen goede prijzen kan investeerders mogelijk afschermen tegen een deel van deze impact. Met behulp van Europese bedrijven kunnen beleggers hun groei- en technologiegebonden portefeuilles in evenwicht te brengen.