Goed presteren tijdens bullmarkets is leuk, maar niet zo belangrijk als het beperken van de verliezen tijdens bearmarkets.

De obligatiemarkt hapert de laatste dagen en aandelen hebben ook betere weken gekend. Het zou zomaar kunnen dat we het einde naderen van de langste bullmarkt ooit.

Alle reden om goed na te denken over hoe u zich als belegger moet positioneren, want verliezen beperken tijdens neergaande markten zijn voor het beleggingsresultaat op de lange termijn veel belangrijker dan het hebben van een outperformance tijdens bullmarkten.

Dat stelt financieel analist Mark Hulbert. Hij leunt voor zijn analyse onder andere op het onlangs verschenen boek Muscular Portfolios: The Investing Revolution for Superior Returns with Lower Risk van de Amerikaanse onderzoeksjournalist Brian Livingston:

Iets wat 50 procent daalt moet 100 procent stijgen

De eerste reden die Livingstone opvoert is de vrij simpele mathematische realiteit dat grote verliezen nog grotere winsten verisen om weer boven Jan te komen.

Om dit te illustreren neemt Hulbert de ervaring van een kennis van hem die tijdens de kredietcrisis tussen oktober 2007 en maart 2009 een koersverlies leed van 79 procent, terwijl de S&P 500 tegelijkertijd 55 procent van zijn waarde verloor.

Om dat goed te maken had deze persoon tijdens de bullmarkt een winst moeten halen van meer dan 1000 procent. Dat bleek achteraf een onmogelijke opgave, zelfs al steeg de S&P in de 9,5 jaar erna 380 procent.

Handdoek in de ring

Een tweede reden waarom het belangrijk is om verliezen te beperken tijdens een bearmarkt heeft met een gedragskwestie te maken. Beleggers kunnen een correctie van 10 procent-15 procent meestal psychologisch nog wel aan.

Maar als het meer wordt dan slaat de paniek toe en gooien veel beleggers de handdoek in de ring. Het vervelende is dat dit vaak gebeurt aan het einde van de bearmarkt wanneer beleggers eigenlijk zo langzaam aan weer terug zouden moeten keren.

Veel winst grotere kick

Ten slotte is er nog een andere menselijke tekortkoming waar sommige beleggers last van hebben namelijk dat het spannender gevonden wordt om zoveel mogelijk winst te maken tijdens een bullmarkt dan dat het is om verliezen te beperken tijdens een bearmarkt.

Bij fondsbeheerders zit daar helaas vaak ook nog een financiële reden achter, namelijk dat er bij een hoge winst een vette bonus wacht, terwijl de malus ontbreekt bij grote verliezen.

Ga voor defensieve fondsbeheerder

Hulbert adviseert daarom iedereen om juist nu goed te kijken naar welke fondsbeheerders het in het verleden goed deden tijdens bearmarkten.

Met een defensieve strategie kun je als belegger niet vroeg genoeg beginnen, want als de bearmarkt eenmaal begonnen is ben je vaak al te laat.