Doordat beleggers chipaandelen recent massaal van de hand deden, is het dividendrendement voor veel bedrijven in de sector aanzienlijk gestegen. Een aantal kwaliteitsbedrijven in de chipsector heeft nu dividenden van meer dan 2 procent.

Beleggingssite TheStreet zette drie redelijk geprijsde chipaandelen op een rij die een gezond dividend uitkeren.

1. Broadcom

Het aandeel Broadcom (dividendrendement van momenteel zo'n 2,8 procent) handelt tegen elf keer de verwachte winst voor 2019. Broadcom, een goed gediversifieerde chip- en hardwaregigant, heeft zich gecommitteerd om 50 procent van de vrije kasstroom van het voorgaande jaar via dividenden terug te betalen en heeft een "verdere aanzienlijke toename van het kwartaaldividend voor 2019 voorspeld".

Hoewel sommige eindmarkten van het bedrijf (bijvoorbeeld settopboxen en hardware voor bedrijfsdatacenter) waarschijnlijk een beperkte groei op lange termijn zullen kennen, zullen andere, zoals datacenterapparatuur en smartphone RF-subsystemen, een gezondere groei laten zien.

Bovendien zou een sterke financiële discipline het mogelijk moeten maken dat de winstgroei van Broadcom de omzetgroei zal overtreffen. De verrassende overname door Broadcom van softwarebedrijf CA Technologies voor 18,9 miljard dollar biedt ook een reden om voorzichtig optimistisch te zijn over de verdere waardecreatie van het bedrijf.

2. Cypress Semiconductor

Het aandeel Cypress Semiconductor (dividendrendement kom momenteel neer op zo'n 3,1 procent) handelt tegen 9,7 keer de verwachte winst voor 2019. Hoewel er enig risico is dat zwakkere geheugenchipprijzen en voorraadcorrecties op korte termijn voor druk zorgen bij Cypress, zou de grote microcontroller (MCU)-activiteit van het bedrijf op lange termijn moeten blijven profiteren van de sterke blootstelling aan de groeiende auto- en industriële chipmarkten.

Cypress heeft ook een bloeiende WiFi/Bluetooth-connectiviteitdivisie die marktleidende posities heeft in zowel de automotive en de IoT WiFi-markten. En gelet op hoeveel andere MCU-bedrijven er in de afgelopen jaren zijn opgekocht, zal het niet schokkend zijn als Cypress ook als een overnamekandidaat wordt gezien.

3. KLA-Tencor

KLA-Tencor (het dividend komt op dit moment neer op ongeveer 3 procent) wordt verhandeld tegen 11,4 keer de verwachte winst voor 2019. Op basis van de resultaten en verwachtingen die KLA-Tencor in juli heeft gegeven, houdt het bedrijf het beter vol dan andere makers van chipapparatuur tijdens de recente daling in bestellingen van de fabrikanten van geheugenchips.

Er is nog steeds een kans dat winsttaxaties op de korte termijn een beetje naar beneden gaan, omdat sommige grote geheugenchipproducenten hun bestedingen terugdringen. De kapitaalintensiteit van nieuwere productieprocessen voor geheugenchips en de aanzienlijke behoefte aan de apparatuur die KLA-Tencor biedt zullen in de komende jaren in het voordeel van het bedrijf blijven werken.