Een van de favoriete woorden van Jim Clarke is 'oninvesteerbaar'. Voor de fondsmanager bij Legg Mason, onderdeel van Brandywine Global, is het woord een signaal om op zoek te gaan naar koopjes.

Dat was het geval voor Braziliaanse aandelen aan het einde van 2015, die na drie jaar van neergang met 95 procent zijn gestegen, zegt Clarke in een interview met Bloomberg.

Vergelijkbare mogelijkheden

De fondsmanager ziet nu vergelijkbare mogelijkheden voor Britse binnenlandse aandelen, die sinds het brexit-referendum van 2016 worden gemeden door de machtsstrijd binnen de Conservatieve Partij en de moeizame onderhandelingen met de Europese Unie over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk.

"Uiteindelijk zal het land handelen in zijn eigen belang, en de ergste uitkomst is niet zo waarschijnlijk als mensen denken", aldus Clarke. "Als veel beleggers iets als 'oninvesteerbaar' beschouwen, betekent dit dat we onze prijzen zullen krijgen en kunnen kiezen wat we willen."

Niet zomaar goedkoop

Voor de meeste beleggers zijn Britse aandelen om een goede reden goedkoop. Met nog zes maanden te gaan totdat het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat, moeten de twee partijen nog een akkoord bereiken over hun scheiding. Ook is premier Theresa May kwetsbaar voor een machtsstrijd binnen haar eigen partij en een opleving van de Labour Party.

Maar contrarians zoals Brandywine en Invesco Perpetual beweren dat de Britse economie het nog steeds goed doet en een zeer ontwrichtend brexit-scenario onwaarschijnlijk is.

De binnenlandse Britse aandelen, zoals Greene King en BT, zijn ongetwijfeld goedkoop. Ze handelen in de buurt van het laagste niveau in vijf jaar ten opzichte van de benchmark, volgens gegevens van Goldman Sachs. Ten opzichte van Europa noteert de FTSE 350-index van zowel Britse large- als mid-caps rond het goedkoopste niveau sinds 2010.

'Zeker niet ingestort'

Ook fondsbeheerder Martin Walker van Invesco Perpetual is overwogen op Britse binnenlandse aandelen. "Hoewel de bbp-groei een beetje is afgenomen, is deze zeker niet ingestort."

De Britse premier May beloofde woensdag om de jaren van bezuinigingen mogelijk te beëindigen in 2019 en pleitte voor een pragmatische breuk van de EU, die economische schokken voorkomt.

Ondergewaardeerd

Britse binnenlandse aandelen zijn achtergebleven, deels omdat de daling van 13 procent van de Britse pond sinds het brexit-referendum positief is voor exporteurs, maar lokale bedrijven schaadt. Zowel Invesco als Brandywine beweren echter dat de pond nu ondergewaardeerd is.

De achterblijvende prestaties van Britse aandelen hield echter ook aan zelfs nadat de valuta sterk herstelde in 2017, wat meer ruimte suggereert voor een herstel in het geval van een brexit-deal, aldus Citigroup.

Maar de meeste beleggers - vooral overzeese die zijn blootgesteld aan een volatiel pond - zijn niet overtuigd. In de maandelijkse enquête onder fondsbeheerders van Bank of America Merrill Lynch, bereikte het nettopercentage van degenen die onderwogen zijn ten opzichte van Britse aandelen het hoogste niveau sinds de crisis.

Onzekerheid blijft wegen

En hoewel de meeste beleggers nog steeds verwachten dat het Verenigd Koninkrijk de EU met een deal zal verlaten, moeten mogelijk nog veel details over hun toekomstige relatie na het vertrek worden uitgewerkt, wat betekent dat de onzekerheid waarschijnlijk zal blijven wegen op Britse activa.

Invesco houdt van Britse retailers zoals Marks & Spencer en J Sainsbury, en van de banken Barclays en Royal Bank of Scotland. Voor Brandywine zijn vastgoedaandelen zoals Barratt Developments een goede keuze.

Volgens Walker van Invesco is het grootste risico voor het Verenigd Koninkrijk niet een harde brexit, maar de opkomst van een extreem-linkse regering, die volgens hem de pond zal raken en op de lange termijn ook aandelen zal schaden.

Overheidsuitgaven

Labour heeft voorstellen aangedragen om bepaalde industrieën, waaronder de spoorwegen, te nationaliseren en ervoor te zorgen dat bedrijven dividenden uitkeren aan werknemers en de overheid. Met de twee grootste partijen nek aan nek in de peilingen, is een vroege verkiezing die de huidige oppositieleider Jeremy Corbyn aan de macht brengt niet onvoorstelbaar. "De afgelopen tien jaar in het Verenigd Koninkrijk hebben ons laten zien dat de overheidsuitgaven alleen maar omhoog gaan", waarschuwde Walker.