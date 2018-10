De Amerikaanse consument staat er goed voor. Het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten is toegenomen tot het hoogste niveau in bijna twee decennia en de consumentenuitgaven zijn jaar op jaar enorm gestegen.

Ook de economie groeit sterk en met de recente handelsdeal tussen de VS, Mexico en Canada is een van de grootste risico's voor de markt verdwenen. Alle tekenen wijzen erop dat het komende feestdagenseizoen records gaat breken.

Volgens beleggingssite InvestorPlace is het dan ook de hoogste tijd om aandelen van verkopers van cyclische consumentengoederen in te slaan voor de feestdagen. Wanneer het consumentenvertrouwen hoog is en de uitgaven robuust, betekent dat namelijk meestal dat consumenten meer uitgeven aan goederen die ze willen hebben, en niet alleen aan zaken die ze nodig hebben. Dat geldt vooral als het gaat om het kopen van kerstcadeaus.

Maar wie worden de grootste winnaars? InvestorPlace zette zeven cyclische consumentenaandelen op een rij die de grootste winsten kunnen boeken in de komende maanden.

1. Amazon.com

Het meest voor de hand liggende aandeel uit de sector consumentengoederen dat waarschijnlijk een grote eindejaarsrally zal laten zien is Amazon.com. De logica is eenvoudig. Amazon is de grootste e-commerce retailer in de VS, met een marktaandeel van 50 procent. In de afgelopen jaren is het aandeel van de onlineverkoper tijdens het feestdagenseizoen enorm toegenomen en alle tekenen wijzen erop dat deze trend dit jaar wordt voortgezet.

Veel beleggers maken zich echter zorgen over de waardering van Amazon. Het aandeel blijft echter ook boven de koers van 1.000 dollar stijgen, omdat het groeiverhaal steeds groter en sterker wordt. Gezien de uitbreidingsplannen van Amazon voor offline-retail en e-farmacie zal het aandeel verder blijven klimmen.

2. Walmart

Een sterke Amerikaanse consument leidt ons naar de andere voor de hand liggende winnaar in de sector, namelijk: Walmart. Net als bij Amazon is de logica voor een eindejaarsrally in aandelen Walmart vrij eenvoudig.

Walmart is met afstand 's werelds grootste retailer. Dit geldt vooral in de VS. Als de Amerikaanse consument over het algemeen sterk is, zal die kracht onvermijdelijk zijn weg vinden naar Walmart. Dit gebeurt al.

Walmart rapporteerde afgelopen kwartaal de beste resultaten van het decennium en zal dat blijven doen zolang het vertrouwen en de sterkte van de consument hoog blijven.

Wat de waardering betreft, lijkt Walmart redelijk gewaardeerd rond de 100 dollar. Het aandeel noteert nu net onder de 95 dollar, waardoor de aandelen enigszins ondergewaardeerd zijn voor die potentieel enorme feestdagenkatalysator.

3. Foot Locker

Een minder voor de hand liggende, maar misschien aantrekkelijkere manier om de feestdagenrally te bespelen, is Foot Locker. Nadat sportartikelenfabrikant Nike jaren door concurrent Adidas werd ingehaald, begon Nike vorig jaar eindelijk met succes terug te vechten en beleefde het merk dit jaar een heropleving.

Het aandeel Nike is echter al geprijsd voor recordverkopen. Maar Foot Locker, dat een diepe connectie heeft met Nike en het grootste deel van zijn omzet haalt uit de verkoop van Nike-producten, is niet geprijsd voor recordverkopen. Ervan uitgaande dat Nike het momentum handhaaft in het feestdagenseizoen, zou het aandeel Foot Locker enorm kunnen stijgen.

4. Activision

Een deel van de consumentengoederensector dat klaar is voor een grote eindejaarsrally is videogaming, en een naam in de sector die alle beleggers zouden moeten volgen, is Activision.

Het aandeel brak uit naar nieuwe hoogtepunten nadat het bedrijf acht nieuwe franchises aan de Overwatch League heeft toegevoegd en de Call of Duty: Black Ops 4-bèta heeft geïntroduceerd. Deze rally zal tot het einde van het jaar voortduren als Black Ops 4 sterke verkoopcijfers zal laten zien en de opwinding van Overwatch blijft toenemen. Ook zou de rally veel langer moeten duren gezien het veelbelovende langetermijngroeipotentieel in eSports.

5. Michael Kors

Hoe vreemd het ook mag lijken, de reden om Michael Kors te kopen is omdat dit bedrijf niet langer alleen maar Michael Kors is. Michael Kors transformeert in een wereldwijd high-end mode-conglomeraat dat meerdere iconische luxe modemerken omvat. Vorig jaar gaf het bedrijf 1,2 miljard dollar uit om luxeschoenenbedrijf Jimmy Choo te kopen. Vorige maand kocht Michael Kors voor 2 miljard dollar het modemerk Versace.

Michael Kors, dat Capri Holdings gaat heten, is een aandeel dat het waard is om voor de lange termijn te bezitten. Het merk Michael Kors was, net als alle modemerken, onderhevig aan modecycli. Maar Capri heeft de nodige diversiteit aan het portfolio toegevoegd door Jimmy Choo en Versace over te nemen.

Met deze drie merken zouden de omzet en winst in de toekomst veel stabieler moeten zijn. Ook zullen de gecombineerde verkoop- en winstbijdragen van alle drie de merken aanzienlijk hoger zijn.

6. L Brands

Soms zijn de beste aandelen om te kopen de aandelen die het zo slecht hebben gedaan dat elk beetje positief nieuws een grote rally zou kunnen veroorzaken. Dat is het geval met L Brands, het moederbedrijf achter Victoria's Secret en Bath & Body Works. Beide bedrijven werden enkele jaren geleden als winnaars beschouwd. Maar Victoria's Secret heeft het de laatste tijd moeilijk gehad met de toenemende concurrentie. Het lingeriemerk zou echter kunnen profiteren van een sterk feestdagenseizoenen en Bath & Body Works blijft indrukwekkend populair.

7. McDonald's

Consumenten moeten eten. Wat betekent dat de consumentenrally niet beperkt is tot het alleen maar het kopen van kleding en andere items. Het strekt zich ook uit tot restaurantuitgaven en daarom is McDonald's een koopwaardig aandeel.

De detailhandelsverkopen zijn de afgelopen drie maanden jaar-op-jaar met 6 procent gestegen. Dat is een grote winst. Maar het is klein in verhouding tot de winst van de restaurantsector. In de afgelopen drie maanden zijn de uitgaven aan restaurants in de VS bijna 10 procent gestegen. Dat betekent dat restaurantaandelen dit kwartaal en waarschijnlijk volgend kwartaal ook mooie cijfers gaan rapporteren.

De beste keuze in de sector is McDonald's, dat de sector blijft domineren op het gebied van prijs en gemak. Onlangs heeft de snackfoodketen meer gezonde producten aan zijn assortiment toegevoegd en het bedrijf weet de prijzen laag te houden.