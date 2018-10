Twee derde van de economen in de Verenigde Staten verwacht dat de Amerikaanse economie tegen het einde van 2020 in een recessie zal belanden.

Dat meldt Bloomberg op basis van een nieuwe enquête van de National Association for Business Economics (NABE).

Ongeveer 10 procent van de economen ziet de volgende recessie al beginnen in 2019, 56 procent verwacht een teruggang in 2020 en 33 procent voorziet een recessie in 2021 of later. De handelsstrijd tussen de VS en China is volgens 41 procent van de ondervraagde economen het grootste neerwaartse risico, gevolgd door de hogere rentetarieven (18 procent) en een substantiële daling of volatiliteit op de aandelenmarkt (18 procent).

"Handelskwesties beïnvloeden duidelijk de mening van de panelleden", zei David Altig, onderzoeksdirecteur van de Federal Reserve Bank of Atlanta en de voorzitter van NABE.

Handelsvrees

De economische expansie in de VS, die in mei de op een na langste ooit werd, ziet er nog steeds veerkrachtig uit, waarbij geen grote waarschuwingssignalen knipperen en Fed-bestuurders hun groeivooruitzichten voor dit en volgend jaar opschroeven. Mocht de expansie voortduren, dan zou die medio 2019 de langste ooit worden, op basis van cijfers van het National Bureau of Economic Research die teruggaan tot 1850.

Ondanks de handelsvrees waren economen iets optimistischer over de economie dit jaar. De gemiddelde prognose voor de inflatie gecorrigeerde groei van het bruto binnenlands product (bbp) steeg tot 2,9 procent, van een groei van 2,8 procent bij de enquête van juni. De raming van 2019 bleef ongewijzigd op 2,7 procent.

Volgens 33 procent van de respondenten is de hervorming van de vennootschapsbelasting in de VS de grootste potentiële drijvende kracht achter de sterkere economische prestatie, gevolgd door sterkere loonstijgingen (27 procent) en een sterkere wereldwijde groei (10 procent).

Neerwaartse groeibijstelling

De economen zijn wel pessimistischer geworden over de potentiële risico's voor de groei. Volgens 51 procent zijn er bedreigingen voor een neerwaartse bijstelling van de economische groei, terwijl 20 procent een positieve bijstelling voorziet en volgens de rest zijn de voorspellingen in evenwicht.

De beleidsmakers van de Federal Reserve liet vorige week bij het rentebesluit weten dat "de risico's voor de economische vooruitzichten ongeveer in evenwicht zijn", terwijl de groeiraming van 2018 werd verhoogd van 2,8 procent naar 3,1 procent en voor 2019 van 2,4 procent naar 2,5 procent. De Fed verhoogde tevens de rente voor de derde keer dit jaar, naar een range van 2 procent tot 2,25 procent.

De ondervraagde economen gaven aan dat zij verwachten dat de Fed dit jaar de rente nog een keer zal verhogen. Voor 2019 worden drie renteverhogingen voorzien, in overeenstemming met de prognoses van de centrale bankiers.