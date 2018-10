De risico's voor de technologiesector en de sector consumentengoederen zijn toegenomen, waarschuwt Morgan Stanley. De impact hiervan kan groot zijn, want dat zijn dit jaar tot nu toe de best presterende sectoren op Wall Street.

De technologiesector staat sinds de jaarwisseling 20,1 procent in de plus, gevolgd door een stijging van 19,2 procent voor de sector cyclische consumentengoederen. Dat is ruim dubbel zo hoog als het rendement van 9,4 procent van de S&P 500.

Maar of die outperformance nog lang zal duren, is de vraag. Morgan Stanley ziet namelijk donkere wolken opdoemen boven beide sectoren. In een rapport spreekt de zakenbank haar zorgen uit over de hoge waarderingen, in combinatie met lagere groeiverwachtingen. Morgan Stanley geeft voor beide sectoren een onderwogen-advies.

Piekwaarderingen

Volgens Morgan Stanley zou de sector van cyclische consumentengoederen weleens kunnen afstevenen op een scherpe terugval, zo meldt MarketWatch. De bank omschrijft de sector, die bestaat uit de detailhandel, kledingbedrijven en autofabrikanten, als een "vroeg cyclische sector, die wordt verhandeld tegen piekwaarderingen in een laatcyclische omgeving".



Morgan Stanley adviseert beleggers om minder blootgesteld te zijn aan deze sector, omdat de waarderingen een stuk hoger liggen dan die van de markt. Volgens de zakenbank ligt de totale koers-winstverhouding van deze sector 35 procent boven die van de S&P 500.



"De waarderingen van de sector slagen er niet goed in om de risico's van een cyclusvertraging, die wel wordt verdisconteerd in andere sectoren, in te prijzen", waarschuwt Morgan Stanley. De zakenbank wijst op een brede groeivertraging en oplopende kosten.

Dominantie van Amazon

Vanwege zijn omvang is webwinkelgigant Amazon in de S&P 500 verreweg het belangrijkste aandeel in deze sector, goed voor ongeveer 35 procent van de totale marktkapitalisatie. Ter vergelijking: de rest van de detailhandel, exclusief Amazon, bedraagt slechts 32 procent van de marktkapitalisatie van deze sector.



De koers van Amazon is dit jaar tot nu toe met meer dan 70 procent gestegen, waarmee het aandeel het grootste deel van het beursrendement van de sector voor zijn rekening neemt. De enorme invloed van Amazon op de sector leidt er volgens Morgan Stanley toe dat de wewinkelgigant de richting aangeeft; of anders gezegd: "zoals Amazon gaat, zo gaat ook de sector".



"Hoewel het groeiverhaal van Amazon goed wordt begrepen, herhalen we dat de consumentenportefeuille waarschijnlijk een groeivertraging zal laten zien in 2019", zo schrijft Morgan Stanley. "Dat betekent dat de concurrentie sterker wordt. Dat leidt tot een ongezonde dynamiek en zal waarschijnlijk leiden tot meer volatiliteit."

Zero-sum-game

De strijd om de portemonnee van de consumenten is volgens de bank een "zero-sum-game". De groei van Amazon zal waarschijnlijk wel voortduren, maar dat zal ten koste gaat van veel andere sectorgenoten.



Morgan Stanley analyseerde de sector op zowel de winstgroei als de winstherzieningen, twee cijfers waarvan de sector een forse outperformance heeft laten zien. Maar volgens de zakenbank is de mate van outperformance niet duurzaam en wordt het ondermijnd door de zwaartekracht van een verouderingscyclus.



Morgan Stanley signaleert al enige tekenen van zwakte. Gemiddeld geven 5,6 bedrijven in deze sector positieve winstverwachtingen af over een kwartaal. Dit kwartaal hebben tot nu toe slechts twee bedrijven dat gedaan. Dat heeft geleid tot een bredere afname van de vooraankondigingen van positieve winstverwachtingen.

Hoge waarderingen

Ook voor de technologiesector is Morgan Stanley somber gestemd. Hier wijst de zakenbank onder andere op de hoge waarderingen voor met name software-bedrijven, en afnemende groeivooruitzichten.

Aandelen in deze sector zijn relatief duur, zo meldt beleggingssite Investopedia. De gemiddelde koers/winstverhouding ligt 7 procent boven die van de gehele S&P 500-index.



Morgan Stanley ziet wel grote verschillen binnen de sector. Softwareaandelen, die de helft van de marktkapitalisatie van de technologiesector uitmaken, handelen tegen een premie van 40 procent ten opzichte van de S&P 500, terwijl chipfondsen tegen een korting van 25 procent worden verhandeld.

Nieuwe sector communicatiediensten

Morgan Stanley toont zich ook voorzichtig over de nieuwe sector communicatiediensten, die vorige week na een herweging van de S&P 500 is ontstaan. Hierin is de oude telecomsector opgenomen, aangevuld met enkele grote namen uit de IT-sector (waaronder Facebook en Alphabet, het moederbedrijf van Google) en uit de sector consumentengoederen (waaronder Walt Disney, Netflix, Comcast, TripAdvisor en Twenty-First Century Fox).

Morgan Stanley toont zich lauw over deze sector en geeft hiervoor een gelijkgewogen-advies. De zakenbank verwacht voor deze sector een winstgroei die overeenkomt met het marktgemiddelde.



De waardering van de sector loopt in de pas met die van de S&P 500 en zit rond het laagste niveau sinds 2010. Maar Morgan Stanley beschouwt de sector niet als een waardesector.

Lees ook: Tien techaandelen met een hoog dividendrendement