Shell, Signify en ING de toppers voor oktober

Dat stelt Corné van Zeijl van Actiam naar aanleiding van zijn maandelijkse enquête onder beursexperts, waar deze maand 58 experts aan deelnamen.

Voor september waren experts ook al somber gestemd. Die sombere verwachtingen zijn goed uitgekomen. In september is de AEX 1,6 procent gedaald, nadat er in augustus ook 2,8 procent vanaf was gegaan.

Handelsoorlog en afbouw QE

Ook voor de komende maand blijven experts somber. Daarmee zijn de experts dit jaar al zeven maanden somber geweest.

Van Zeijl: "2018 is dan ook tot dusverre een matig beursjaar geweest, +2.5 procent. De redenen voor dat pessimisme zijn simpel en duidelijk; Brexit, handelsoorlog, afbouw QE, Italië en de Amerikaanse schuldenproblemen."

Voorspelling oktober

Optimistisch: 27,6 procent

Neutraal: 37,9 procent

Pessimistisch: 34,5 procent

Per saldo: -6,9 procent

Somber voor lange termijn

Voor de komende zes maanden zijn de experts weer wat somberder geworden. En ook hier om dezelfde reden als bij de kortetermijnantwoorden. "Per saldo waren er 14 procentpunten meer sombere experts dan optimisten. Dat is in historisch perspectief best een groot verschil."

Voorspelling oktober

Optimistisch: 20,7 procent

Neutraal: 44,8 procent

Pessimistisch: 34,5 procent

Per saldo: -13,8 procent

Goede keuzes experts

De aandelen die experts voor september selecteerden hebben een prima maand achter de rug. Zo zou een fictief long/shortfonds een plus van 2,8 procent hebben gerealiseerd. Bij de toppers waren vooral DSM en Shell prima keuzes. Ahold en Heineken lieten juist dalingen van meer dan 5 procent zien.

Opmerkelijk volgens Van Zeijl, "want in een dalende markt zou dit soort lage bèta-aandelen het relatief goed moeten doen". Bij de floppers waren de keuzes voor Altice en Randstad prima. Beide gingen met dubbele cijfers naar beneden.

Altice weer bovenaan bij floppers

Voor de komende maand blijven experts vasthouden aan Shell als absolute topper. Ook ING staat (net als wel vaker) bij de toppers. "Alleen afgelopen maand niet. Nu de koers van dit geteisterde bedrijf bij de slechtste AEX-aandelen van heel 2018 behoort, vinden sommige experts het weer tijd om te kopen."

Verder staat ook Signify in de lijst met toppers. Daar komen we het aandeel niet zo vaak tegen maar het aandeel heeft het recent opmerkelijk slecht gedaan.

Bij de floppers voor oktober staat Altice opnieuw bovenaan. Op de tweede plaats vinden we AkzoNobel, waar experts volgens Van Zeijl bang zijn dat het bedrijf de gestegen grondstofprijzen niet kan doorberekenen.