Drie topkeuzes in de oliesector

Dat schrijft analist Joe Gemino van Morningstar. Het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om het nucleaire akkoord met Iran te verbreken, zal waarschijnlijk de onevenwichtigheid tussen vraag en aanbod naar ruwe olie dit jaar verbreden, waardoor de daling van de wereldwijde voorraden zal versnellen.

"We zijn echter van mening dat de markt de capaciteit van de schalie-industrie blijft onderschatten om de oliemarkten uiteindelijk terug te brengen in het gebied van overaanbod", aldus Gemino. De Amerikaanse productie bereikte in juni een nieuwe hoogtepunt en zal nieuwe records moeten blijven breken, hoewel dat met horten en stoten kan gebeuren als gevolg van tijdelijke pijpleidingstekorten.

Boven 65 dollar

De prijs van Amerikaanse ruwe olie is in 2018 ruimschoots boven de 65 dollar per vat gebleven, wat voor veel Amerikaanse olieproducenten een aantrekkelijke prijs is. Gemino verwacht dat de olieprijzen uiteindelijk zullen dalen, aangezien de groeiende productie in de VS de oliemarkten terug zullen dringen in het gebied van overaanbod.

Geopolitieke verstoringen zijn altijd een kenmerk geweest van de wereldwijde oliemarkten en dergelijke verstoringen kunnen een blijvend effect hebben. De tekorten die Venezuela en Iran dit jaar het hoofd moeten bieden, kunnen maanden of zelfs jaren in beslag nemen. Maar geen van beide heeft invloed op onze langetermijnvooruitzichten, verklaarde Gemino.

Terugval

"Onze voorspelling voor de olieprijs op de langere termijn blijft 55 dollar per vat. We denken dat de oliestieren het potentieel voor verdere productiviteitswinsten van producenten in de VS niet erkennen en zich er ten onrechte zorgen over maken dat wegvallen van het schalie-aanbod", aldus Gemino. De olieprijzen moeten uiteindelijk terugvallen om een catastrofale groei van Amerikaanse schalie te voorkomen.

Ondanks de pessimistische vooruitzichten voor olieprijzen op de lange termijn ziet Gemino kansen in de olie- en gassector. Er zijn bijvoorbeeld mogelijkheden in industrieën zoals midstream, die minder afhankelijk zijn van de olieprijs.

De topkeuzes van de Morningstar-analist in de energiesector zijn:

Enbridge

Enbridge vertegenwoordigt volgens Gemino 'ons beste idee voor beleggers in de Canadese midstreamsector'. "We zien een stijging van 40 procent in de aandelen, terwijl de Canadese midstreamsector er gemiddeld gezien redelijk gewaardeerd uitziet. We geloven dat de markt niet het volledige potentieel van de groeiportefeuille van het bedrijf realiseert.

Gemino verwacht dat Enbridge een aanzienlijke vrije kasstroom genereert, waardoor het bedrijf in de komende drie jaar zijn dividend jaarlijks met ongeveer 10 procent kan verhogen. Het bedrijf levert momenteel ongeveer 6 procent op.

Enterprise Products Partners

Enterprise Products Partners is een van de goedkoopste partnerschappen in de midstreamsector met een zogenoemde wide moat (=brede slotgracht) ofwel een sterk concurrentievoordeel.

Het partnerschap probeert zelf 1,5 miljard dollar te financieren van het uitgavenprogramma van 3,0 miljard dollar in 2019, dat in het verleden met aandelen werd gefinancierd. Door gebruik te maken van de ingehouden kasstromen, denkt Gemino dat dit haalbaar is, waardoor het partnerschap zich nog beter zal onderscheiden van zijn concurrenten.

Cosovus Energy

Ook Cenovus Energy behoort volgens Morningstar tot de beste ideeën voor beleggers in de Canadese energiesector. Het aandeel handelt momenteel tegen een korting van 60 procent op de fair value, ofwel de geschatte reële waarde van Morningstar, terwijl de sector er gemiddeld gezien redelijk gewaardeerd uitziet.

"We geloven dat de markt het immense groeipotentieel in de oliezandreserves van de onderneming over het hoofd ziet, die kan worden opgestart met goedkope procestechnologie met behulp van oplosmiddelen. Daarom zijn we van mening dat Cosovus een aantrekkelijke kans is voor langetermijnbeleggers."