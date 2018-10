'Vergeet FANG. Koop STARS'

Voor wie deze stukken te duur vindt, heeft beleggingssite Investorplace een alternatief bedacht: STARS-aandelen.

Beleggers die sinds de naam FANG bekend werd in deze aandelen zijn gestapt, zijn spekkoper. Google is de afgelopen vijf jaar meer dan 100 procent in waarde gestegen. De koers van Facebook is bijna verdubbeld en die van Amazon bijna vier keer over de kop gegaan. Koploper is Netflix, met een waardestijging van 700 procent.

Liefde voor FANG bekoelt

Volgens Investorplace is FANG niet dood, maar begint de liefde voor de groep wel af te brokkelen; vooral als gevolg van problemen met de regelgeving en de "volle" waarderingen. Alle vier aandelen noteren meer dan 5 procent onder de recente hoogtepunten, terwijl Netflix zich in correctiegebied bevindt en Facebook in het gebied van een berenmarkt zit.



Het is dan ook tijd voor investeerders om een nieuwe snelgroeiende groep aandelen te kiezen om FANG te vervangen. FANG is immers opgericht om de toekomst te vertegenwoordigen, maar lijkt nu meer het heden dan de toekomst te vertegenwoordigen.

Deze nieuwe groep heet STARS en bestaat uit Shopify, Trade Desk, Adobe, Roku en Square. In het algemeen vertegenwoordigen de STARS een groep aandelen van toonaangevende internetdiensten die voortbouwen op en toevoegen aan de interneteconomie die de FANG-groep heeft gevestigd. Ofwel FANG heeft de basis gelegd voor de digitale economie en daar bouwt STARS nu op voort.

1. Shopify

Shopify heeft momenteel een marktkapitalisatie van 16 miljard dollar. Het digitale handelslandschap wordt steeds complexer en diverser, en omdat dit de komende jaren alleen maar zal toenemen, zullen winkeliers in alle soorten en maten zich wenden zich tot e-commerce-specialist Shopify.



Het bedrijf verkoopt e-commerce-oplossingen waarmee iedereen online alles kan verkopen. Hiermee zorgt Shopify voor een nieuwe generatie online verkopers die tot voor kort moeite hadden om te concurreren met Amazon.

Door de groei van de wereldwijde e-commerce-markt zal het bedrijf volgens Investorplace op lange termijn een marktwaarde van minimaal 100 miljard dollar kunnen behalen.

2. The Trade Desk

The Trade Desk heeft een marktwaarde van 6 miljard dollar. Programmatische reclame is de toekomst van digitale reclame. Naarmate het hele digitale advertentielandschap overschakelt naar het kopen van advertenties met behulp van machines, zal de marktleider op het gebied van programmatisch adverteren, The Trade Desk, daarvan profiteren.



In de afgelopen tien jaar hebben Facebook, Google en anderen baanbrekend werk verricht in het tijdperk van digitale reclame. Maar het volgen van deze digitale advertenties is niet eenvoudig. Omdat er zoveel geld is voor digitale advertenties, hebben adverteerders dringend behoefte aan een oplossing om hun enorme uitgaven te optimaliseren.



The Trade Desk is een leidende speler in de programmatische advertentiemarkt, die hoofdzakelijk machines gebruikt om advertenties te kopen op basis van analyses, big data en algoritmen.



Deze markt is de laatste tijd explosief gegroeid en de beurskoers van The Trade Desk is afgelopen jaar dan ook fors gestegen. Maar deze rally is volgens Investorplace nog lang niet voorbij. Programmatische reclame bevindt zich nog in de beginfase. In de komende jaren zullen adverteerders steeds vaker gegevens en algoritmen gebruiken om advertentie-uitgaven te beheren, analyseren en optimaliseren in alle advertentiekanalen, van internet tot mobiel en van tv tot audio.



Naarmate deze overgang vordert, wordt The Trade Desk een veel groter deel van het wereldwijde reclamemodel. Volgens Investorplace zal de marktwaarde van het bedrijf op lange termijn richting de 40 miljard dollar gaan.

3. Adobe

Cloud-bedrijf en softwaremaker Adobe heeft een marktkapitalisatie van 130 miljard dollar. De cloud en big data revoluties zijn in volle gang. Overal waar je kijkt, migreren bedrijven van alle soorten en maten hun gegevens naar de cloud en gebruiken ze machinaal leren en andere AI-technieken om die gegevens om te zetten in bruikbare modellen.

Op dit moment wordt deze markt gedomineerd door de belangrijkste namen als Amazon, Google, Microsoft en Salesforce. Maar Adobe is een vergeten cloud-koning die mogelijk het grootste groeipotentieel heeft van allemaal. Investorplace voorziet dat de marktwaarde van Adobe op lange termijn zo'n 400 miljard dollar zal bedragen.

4. Roku

Roku heeft een marktwaarde van 7 miljard dollar. Aangezien het aantal streamingdiensten aanzienlijk stijgt en de internet-tv-markt in de komende jaren meer op de lineaire tv-markt gaat lijken, is Roku optimaal gepositioneerd om de 'kabelbox' van de streamingindustrie te worden. Die positie zal het bedrijf in tien jaar een marktwaardering van 60 miljard dollar opleveren.



Consumenten willen een streamingapparaat dat al de streamingdiensten verzamelt, op één plek en het voor hen gemakkelijk maakt om door de wereld van internet-tv te navigeren.

Belangrijk is dat de TV-box van Roku inhoudneutraal is, zodat alle streamingsdiensten zoals Netflix, Amazon Video, YouTube en Hulu eerlijk worden behandeld op het platform. Roku heeft daarnaast een enorm "first mover" voordeel in deze markt.

5. Square

Square heet een marktwaarde van 37 miljard dollar. Digitale betalingen zijn de toekomst. Door het mogelijk maken van digitale betalingen over de hele wereld is Square de ruggengraat van de moderne handel geworden.

De meeste handelstransacties worden nu voltooid met een creditcard, betaalpas, digitale betaalrekening of een andere vorm van niet-contante betaling. Square maakt niet-contante betalingen over meerdere kanalen mogelijk.



Fysieke winkels kunnen kaart- en digitale betalingen accepteren door de aanschaf van een Square-machine. E-retailers kunnen online kaart- en digitale betalingen accepteren door het gebruik van Square-software. Met andere woorden, Square maakt een hele nieuwe wereld van digitale betalingen mogelijk.

Het bedrijf boort volgens Investorplace een enorme markt aan en de waardering van het bedrijf zal op lange termijn waarschijnlijk groeien tot 100 miljard dollar.