Total-topman niet blij met olieprijs van 100 dollar

Bestuursvoorzitter Patrick Pouyanne van Total zei in een interview met Bloomberg 'ondersteunende elementen' te zien, zoals dreigende sancties tegen Iran en verstoringen in Venezuela, die het aanbod uit de markt halen en de olieprijzen voor het eerst sinds 2014 stuwen richting de drievoudige cijfers.

"Ik weet niet zeker of het goed nieuws is voor de wereldeconomie of zelfs voor de olie-industrie, want een te hoge prijs opent de deur voor meer concurrentie, en de vraag zal afnemen", aldus de topman van Total.

Olieprijs gestabiliseerd

Hoewel de rally van de olieprijs de sector, na de crash van 2014 weer heeft gestabiliseerd, is er een groeiende bezorgdheid dat de hogere brandstofprijzen een rem op de wereldwijde groei kunnen zetten.

Het zou bijzonder nadelig kunnen zijn voor opkomende economieën, omdat verzwakkende valuta de invoer van olie in dollars duurder maken. Ondertussen snoept de concurrentie van nieuwe schonere alternatieven een deel van de toekomstige wereldwijde vraag af.

De prijs van Brentolie keerde deze maand voor het eerst sinds bijna vier jaar terug tot boven de 80 dollar per vat, doordat de Organisatie van olie-exporterende landen (OPEC) aangaf geen snelle actie te ondernemen om de prijzen te temperen.

Ook waarschuwde bestuursvoorzitter Bob Dudley, van de Britse oliereus BP, dat de Amerikaanse sancties tegen olieproducent Iran waarschijnlijk dit keer een grotere impact hebben op de markt zullen hebben dan de laatste keer.

Aanbodkloof dichten

Oliehandelaar Mercuria Energy Group zei deze week eveneens dat de olieprijzen in het vierde kwartaal kunnen oplopen tot meer dan 100 dollar per vat, terwijl concurrent Trafigura Group een dergelijke prijs begin 2019 verwacht. Niet iedereen is echter overtuigd. Goldman Sachs is van mening dat er andere "aanbodschokken" nodig zijn dan alleen de sancties tegen Iran om de olieprijs weer op dat niveau te krijgen.

De VS heeft het vrijgeven van olie uit de noodvoorraden uitgesloten om een prijsstijging op te vangen als de sancties tegen Iran in november van start gaan. Volgens de Amerikaanse energiesecretaris Rick Perry zou het aanbreken van de strategische reserves slechts een "vrij kleine en kortetermijnimpact" hebben op de prijzen en dat andere producenten het aanbodverlies kunnen compenseren.

Hulp van OPEC-lid Saoedi-Arabië om de aanbodkloof te dichten zal volgens Total-topman Pouyanne echter tijd vergen. "In onze branche druk je niet op een knop en dan stroomt olie. Het is complexer dan dat, dus het kost tijd."