Noorse beurs best presterend dankzij zalm en olie

De Noorse OBX-aandelenindex rendeert dit jaar tot nu toe bijna 16 procent, waarmee het de beste ter wereld is uitgedrukt in dollars onder de belangrijkste aandelenindices, meldt Bloomberg.

"De belangrijkste reden is de sterke blootstelling van Noorwegen aan aandelen uit de oliesector en viskwekerijen", zei Peter Hermanrud, hoofdstrateeg bij SpareBank 1 Markets AS in Oslo. Oliegerelateerde aandelen hebben ongeveer 11 procent bijgedragen en visaandelen 5 procent aan het rendement, terwijl de rest van de markt marginaal is gedaald, aldus Hermanrud.

Nu de prijzen van ruwe olie dit jaar met ongeveer 19 procent zijn gestegen, is de euforie teruggekeerd in Noorwegen, de grootste aardolieproducent van West-Europa. Aandelen in Oslo zijn bijna vier keer meer in waarde gestegen dan die van andere ontwikkelde economieën, die gevolgd worden door de MSCI World Index.

Equinor

De grootste bijdrage aan de winst van de Noorse beurs dit jaar wordt geleverd door het staatsbedrijf Equinor. De olieproducent is met 24 procent gestegen. Het bedrijf wordt gevolgd door de kredietverstrekker DNB en viskweker Marine Harvest, die respectievelijk 13 procent en 33 procent in waarde zijn gestegen.

Hoewel olie een grote rol speelt bij de prestaties van aandelen in Oslo, was die rol in de afgelopen jaren nog groter. De 120-daagse correlatie tussen Brentolie en de Oslo Stock Exchange OBX Index, die 25 leden telt, bevindt zich nu op het laagste niveau in bijna drie jaar. De sector met het grootste gewicht binnen de index is energie, gevolgd door financials en consumentengoederen.

Slechtere tijden

Maar zal de euforie aanhouden? De olieprijzen noteren op het hoogste niveau in vier jaar, terwijl de zalmprijzen met 18 procent zijn gedaald ten opzichte van de piek in mei.

"We zijn op weg naar slechtere tijden", waarschuwde Hermanrud. "Maar waarschijnlijk niet eerder dan in de tweede helft van 2019 of 2020. Tot dan blijft de beurs verbeteren dankzij de sterke cyclische markten."