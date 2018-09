'Amazon binnen twee jaar naar 3000 dollar'

Dat zal voor een groot deel te danken zijn aan de sterke groei bij Amazon Prime en de cloud- en advertentietak, zo schrijft de analist in een rappor waar Cnbc over bericht.

Groeikansen onderschat

“Wat betreft de core retail business heeft Amazon de beste papieren in de sector, en Amazon Web Services (AWS) is de standaard geworden voor de openbare cloud. Daarnaast zullen bij de advertenties de marges hoger worden en bijdragen aan de toch al enorme markt die Amazon beheerst”, aldus Thill.

“In onze optiek worden de groeikansen bij Amazon nog onderschat. De onderdelen AWS, advertenties en abonnementen groeien, zelfs twee keer zo snel als de retailtak, en zijn ook nog eens winstgevender.”

55 procent potentieel

Dit groeipotentieel, in combinatie met de kansen die liggen bij het bestormen van nieuwe markten als gezondheidszorg, kunnen zorgen voor een stijging van 55 procent van de koers de komende twee jaar, voorspelt Thill. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de analist een koopadvies voor het aandeel hanteert.

Een koers van 3000 dollar zou een marktkapitalisatie van 1,5 biljoen betekenen. Eerder deze maand brak het bedrijf al door de 1 biljoen-grens, samen met Apple. Op moment van schrijven noteert Amazon rond de 1974 dollar per aandeel, wat een marktkapitalisatie van ruwweg 955 miljard dollar betekent. Bekijk hier de actuele koers van Amazon.

Korting

De koers is het afgelopen jaar meer dan verdubbeld, waardoor ook de zorgen over overwaardering groeiden. Thill is echter van mening dat Amzon juist nog steeds ondergewaardeerd is, ondanks de sterke stijging die al achter de rug is. “Het aandeel wordt juist tegen een korting verhandeld als we het vergelijken met sectorgenoten.”

