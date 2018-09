Top 10 dividendaandelen van het moment

Als we de lijst vergelijken met die uit de vorige periode, wordt duidelijk dat drie aandelen zijn afgevallen: Merck & Co, Omnicom Group en CVS Health. Daarvoor in de plaats zijn Unilever, Gilead Sciences en Kimberley Clark gekomen.

Wat verder opvalt is dat bijna alle bedrijven een wide moat-rating hebben. Een wide moat, letterlijk een brede slotgracht, wil zeggen dat het bedrijf een heel belangrijk concurrentievoordeel bezit. Dat betekent dat vooral belegd wordt in bedrijven van hoge kwaliteit.

Qua sectoren springen er twee uit: defensieve consumentengoederen en gezondheidszorg. Uit beide sectoren zijn vier aandelen in de top 10 aanwezig. Morningstar licht drie bedrijven uit de top 10 uit.

Phillip Morris

Dit aandeel noteert ruim 20 procent lager dan de fair value die Morningstar voor het bedrijf berekent. Analist Philip Gorham wijst op het nieuwe heated tobacco, dat flink marktaandeel heeft gewonnen in Japan.

De tabaksconsumptie daalt weliswaar wereldwijd, maar volgens Morningstar is Philip Morris International> het best in staat om die daling te vertragen. Heated tobacco wordt langzaam maar zeker een alternatief voor het traditionele roken. Volgens de analist kan het bedrijf dezelfde hoge marges op die nieuwe producten realiseren als op de premium-merksigaretten.

Philip Morris krijgt een wide moat vanwege schaalgrootte en merkkracht, beide belangrijke pijlers onder een wide moat-rating. Risico’s zitten 'm in onzekerheid rondom zwaardere overheidsregulering op tabakproducten.

Procter & Gamble

Amerikaanse koning van de consumentenproducten Procter & Gamble prijkt voor de tweede keer op rij in de dividend top 10. Het aandeel krijgt een korting van 14 procent ten opzichte van de fair value.

Ondanks heftige concurrentie is Morningstar positief over de langere termijn. P&G heeft een grote portfolio vol sterke merken en kan ook kostenefficiënt werken door schaalgrootte. Retailers kunnen nauwelijks om het bedrijf heen, zo stelt analist Erin Lash. Qua wasmiddelen heeft het wereldwijd een kwart van de markt in handen en wat betreft scheermesjes zelfs de helft.

Door fors te investeren in steeds weer nieuwe producten weet P&G de voorsprong op concurrenten te behouden. Volgens Lash realiseert de markt zich onvoldoende hoe goed het bedrijf in staat is om een continue groei van omzet en marges veilig te stellen. Het is daarom een interessant aandeel voor de lange termijn, zo stelt de analist.

Unilever

Niet alle Ultimate Stock Pickers van Morningstar zijn het met de keuze voor Unilever eens, want er was een fondsbeheerder die juist een flinke pluk aandelen van de hand deed. Unilever biedt in ieder geval een aantrekkelijk dividendrendement van 3,2 procent. Analist Gorham is positief vanwege de sterke merken, die in de opkomende markten nog volop groeiperspectieven opleveren.

In sommige landen is de bestedingskracht van consumenten gemiddeld nog niet zo hoog, dus de groei gaat niet met enorme stappen, maar wel gestaag en voor de lange termijn. Unilever heeft wel specifieke aandacht voor bepaalde landen, waardoor het sneller nieuwe producten kan introduceren die goed aansluiten bij de lokale voorkeuren. Het risico zit 'm bij Unilever in overnames waar ze wellicht te veel voor betalen.