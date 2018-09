Deze 3 aandelen staan op de radar bij grote hedgefondsen

In dat licht zijn de volgende bedrijven wellicht ook het overwegen waard voor kleinere beleggers.

United Technologies: twee miljardairs, één aandeel, één motief

Het komt niet vaak voor dat twee grote hedgefondsen met dezelfde agressie grote belangen in hetzelfde bedrijf opbouwen. Maar dat is wat er momenteel gebeurt bij United Technologies. Het hedgefonds van beursmiljardair Bill Ackman, Pershing Square Capital, heeft in de afgelopen kwartalen snel een positie opgebouwd in United Technologies.

Ackman bezit nu ruwweg 4,5 miljoen aandelen in het industriële conglomeraat met drie brede segmenten: ruimtevaartsystemen en Pratt & Whitney-motoren, Otis-liften en klimaat- en besturingselementen, en beveiliging. Per 30 juni 2018 maakte United Technologies 9,7 procent van de aandelen van Pershing Square uit.

United Technologies heeft ook de aandacht van activistische belegger Dan Loeb. In het laatste kwartaal van 2017 heeft het hedgefonds van Loeb, Third Point, een 'significant belang' in het bedrijf genomen. Op 30 juni bestond 6,62 procent van de portefeuille van Third Point uit aandelen van United.

Zowel Ackman als Loeb sturen aan op een opsplitsing van United Technologies. Volgens Ackman worden de bijzonder sterke ruimtevaartactiviteiten van United niet weerspiegeld in de aandelenkoers, terwijl Loeb benadrukt hoe een opsplitsing in drie zelfstandige bedrijven United zou helpen zijn volledige potentieel te realiseren.

PG&E: een hedgefonds dat waardebeleggers kunnen volgen

Veel beleggers zijn terughoudend om de meeste hedgefondsen te volgen omdat ze vaak beleggen met een kortere tijdshorizon. Ze sturen meestal aan op de afsplitsing of verkoop van onderdelen en aandeleninkoopprogramma's om binnen een jaar snel geld te kunnen verdienen.

Baupost Group van Seth Klarman is echter een hedgefonds dat zich niet richt op de korte termijn, maar de voorkeur geeft aan het identificeren van ondergewaardeerde bedrijven en die aandelen voor langere tijd aan te houden. De benadering van Klarman lijkt meer op een beleggingsstijl die individuele beleggers kunnen volgen, en hij heeft een benijdenswaardige staat van dienst in vergelijking met vele anderen in de sector.

Hoewel Klarman onlangs heeft gezegd dat er vanwege de hoge waarderingen niet veel kansen zijn, is er een aandeel waar hij wel heil in ziet, namelijk: het Californische elektriciteits- en aardgasbedrijf Pacific Gas & Electric (PG&E). In het afgelopen jaar is het aandeel met meer dan 33 procent gedaald nadat het bedrijf had aangekondigd dat het zijn dividend zou opschorten.

Ook vreesden beleggers dat het bedrijf failliet zou kunnen gaan vanwege onzekerheid rondom de Californische bosbranden in oktober 2017. Dit leidde tot een situatie waarin de prijs van PG&E's boekwaarde veel lager uitviel dan die van zijn concurrenten.

Sindsdien is door recent aangenomen wetgeving in Californië de aansprakelijkheid van PG&E met betrekking tot die bosbranden beperkt en kan het bedrijf weer kapitaal aantrekken om de nodige investeringen te doen om zijn infrastructuur te verbeteren. Dit verlaagt het kredietrisico van PG&E drastisch.

Het kopen van aandelen PG&E is niet zonder risico. Dit is duidelijk een speciale situatie voor een noodlijdende nutsmaatschappij. Maar voor wie op zoek is naar een spotgoedkoop aandeel dat waarschijnlijk in de toekomst zal terugkeren naar een dividend, is PG&E de moeite van het bekijken waard.

Berkshire Hathaway: een aandeel waarvan we weten dat Warren Buffett het koopt

Over het algemeen moeten we ongeveer anderhalve maand na het einde van elk kwartaal wachten voordat we weten welke aandelen Warren Buffett en zijn team hebben gekocht voor de portefeuille van Berkshire Hathaway. In een recent interview gaf Buffett echter aan welk aandeel hij nu koopt en dat is het aandeel van zijn eigen investeringsbedrijf Berkshire Hathaway.

Het bestuur van Berkshire heeft onlangs zijn aandeleninkoopplan gewijzigd. Nu kan Buffett op elk moment aandelen terugkopen wanneer hij en vice-voorzitter Charlie Munger het erover eens zijn dat de aandelen worden verhandeld voor minder dan de intrinsieke waarde. Het volgen van beurslegende Buffett is voor beleggers in de loop der jaren altijd een vrij goede gok geweest.