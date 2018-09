Wat de herweging van de S&P 500 betekent voor beleggers

Hoewel de onmiddellijke impact op de markt moeilijk te peilen zal zijn, bereiden beleggers zich voor op forse koersschommelingen van aandelen die van de ene sector naar de andere worden verplaatst. Zo zullen indexfondsen die een sector volgen (ETF's) worden gedwongen om miljarden dollars te verschuiven, om in de pas te lopen met de index.

De belangrijkste veranderingen

In totaal verhuist circa 8 procent van de S&P 500 aandelen naar een andere sector. Slechts één van de zogenoemde FANG-aandelen, Facebook, Amazon.com, Netflix en Google-moederbedrijf Alphabet - blijft in zijn huidige S&P-sector. Dit betreft Amazon.com, dat in de consumentengoederensector blijft en hier een dominante positie krijgt.



Facebook en Alphabet zullen samen met Twitter de technologiesector verlaten om deel uit te maken van een uitgebreide S&P-telecomgroep, omgedoopt tot communicatiediensten. Zij zullen AT&T, Verizon Communications en CenturyLink vergezelen in deze sector.



Apple blijft in de S&P-technologiesector. Dit bedrijf zal 20 procent van de marktkapitalisatie van deze deelindex uitmaken, een stijging van 16 procent, zodra Alphabet en Facebook uit de sector zijn vertrokken. Andere namen die overgaan van technologie naar communicatiediensten zijn onder andere PayPal Holdings, Electronic Arts en Activision Blizzard.



Netflix, Walt-Disney en Comcast zullen van de sector consumentengoederen overstappen naar de nieuwe communicatiedienstensector. Op 3 december voert de MSCI, een andere indexprovider, een soortgelijke sectorwijziging uit.

Waarom gebeurt het eigenlijk?

S&P en MSCI delen de beursgenoteerde bedrijven in in elf sectoren. De sectorindelingen worden op grote schaal gebruikt door portfoliomanagers.

De veranderingen zijn bedoeld om weer te geven hoe de tech-, media- en consumentenindustrie is geëvolueerd. UBS zei in een rapport dat telecom steeds verder is weggeraakt van spraaktelefonie om zich te concentreren op vaste en mobiele breedbanddata die steeds vaker worden gebundeld met video-inhoud. "Dit bedrijfsmodel lijkt veel op wat kabeltelevisiebedrijven aanbieden," aldus de zakenbank.

De oude telecomsector vertegenwoordigde tot deze week slechts 2 procent van de S&P 500, waardoor het voor veel beleggers enigszins een bijzaak was geworden. Nu wordt telecom een volwaardige sector.

Waarom is het belangrijk?

Een hoger gewicht in communicatiediensten en een lager profiel van technologie zullen de samenstelling van de sector meer in evenwicht houden, schreef Brian Belski, Chief Investment Strategist van BMO Capital Markets.



De hernoemde sector van de communicatiediensten zal drie van de vier FANG's omvatten, hoewel beleggers ze alom beschouwen als de leiders van de technologierally die de aandelenmarkt de afgelopen jaren heeft aangestuurd.



Terwijl het belang van de technologiesector in de S&P 500 zal dalen van 26 procent naar 20 procent, zullen de veranderingen ook het gewicht van kleinere technologiebedrijven vergroten. Apple, Microsoft, Visa, Intel en Cisco Systems zijn de grootste vijf componenten van de S&P-tech-index.

Hoe moeten beleggers zich positioneren?

UBS verwacht niet dat de herclassificatie een aanzienlijke impact zal hebben op de handel in de drie sectoren. "Het is goed gecommuniceerd door S&P en MSCI en marktpartijen hebben zich al enkele maanden op deze veranderingen voorbereid."



Fondsaanbieder Vanguard Group is in juni al begonnen met de transitie van zijn sector-ETF's, terwijl State Street Global Advisors al een nieuw indexfonds heeft gelanceerd om de nieuwe communicatiedienstensector te volgen. Sommige actieve portfoliomanagers zullen mogelijk de nieuwe sectorclassificaties negeren omdat ze andere benchmarks of eigen sectorgroep hanteren die niet worden beïnvloed door de wijzigingen.



"Managers zullen onwillige volgers (van de sectorwijzigingen) zijn omdat ze nog steeds aandelen willen kiezen die aan hun eigen criteria voldoen", zei Todd Rosenbluth, directeur onderzoek van ETF's en beleggingsfondsen bij CFRA.



Echter, veel fondsmanagers worden volgens Rosenbluth beperkt door contracten of het bedrijfsbeleid om te veel van specifieke sectoren af te wijken. "Voor sommige fondsen, die aanzienlijk onderwogen of overwogen zijn in sectoren die zo omvangrijkzijn als communicatiediensten, technologie of consumentengoederen, kan het problematisch zijn. Dus ik denk dat er als gevolg hiervan aandelenstromen zullen ontstaan", aldus Rosenbluth.