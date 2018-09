'America First' geldt niet langer voor aandelen

Dat schrijft Bloomberg. Hoofdstrateeg Marko Kolanovic van de Amerikaanse bank adviseert beleggers om hun posities in Amerikaanse aandelen te verminderen en te investeren in opkomende markten.

Voorsprong verliezen

"Nu de voordelen van de belastingverlagingen van president Donald Trump wegebben, zal de grootste economie ter wereld zijn voorsprong in groei verliezen", waarschuwt Kolanovic.

"De grote Amerikaanse budgettaire impuls dit jaar, evenals de vertraagde positieve impact van de zwakke dollar en lage rentetarieven van vorig jaar, hebben een sugarrush gecreëerd voor activa in de VS", aldus de strateeg.

Tijd voor een rotatie

Kolanovic verwacht dat de macro-economische fundamentals in de Amerikaanse en internationale markten meer gelijk zullen opgaan de komende kwartalen. "En aangezien aandelenmarkten vaak zo'n zes tot twaalf maanden voor op de economie lopen, kan het nu tijd voor een rotatie zijn."

De oproep gaat in tegen de kudde van fondsmanagers die Amerikaanse aandelen met toenemende passie omarmt. Volgens de laatste beleggersstudie van Bank of America Merrill Lynch steeg de blootstelling naar Amerikaanse aandelen tot het hoogste niveau sinds januari 2015, terwijl de blootstelling aan opkomende markten het laagst was in meer dan twee jaar.

Het is tot nu toe een voorkeur die heeft gewerkt. De S&P 500 staat dicht bij een recordniveau en staat voor de zesde opeenvolgende maand op winst. De opkomende markten zitten in een berenmarkt en de beurzen in Europa en Azië staan op verlies voor 2018.

Riskante gok

Hoewel het beleid van Trump de verschillen deels verklaart, met een nieuwe ronde van tarieven die deze week alleen aan China werd opgelegd, zei Kolanovic dat de veronderstelling dat de VS immuun is voor een handelsoorlog een riskante gok is. Bovendien zouden bij afnemende handelsspanningen, de aandelen die zijn afgestraft door de angst voor een wereldwijde handelsoorlog moeten herstellen.

"We hebben de blootstelling aan Amerikaanse aandelen en activa in dollars geleidelijk afgebouwd, omdat ze tot nu toe als een veilige haven fungeerden in de handelsoorlog, maar beleggers kunnen uiteindelijk roteren in aantrekkelijkere buitenlandse activa als de handelsproblemen afnemen", schreef Kolanovic.

"De handelsoorlog en de uitstroom hebben al invloed gehad op buitenlandse activa, waardoor een wisselkoersvoordeel en aantrekkelijke waarderingen worden gecreëerd."