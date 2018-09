Ellevest deed een onderzoekje onder duizend vrouwen en keek daarbij naar hun levens en prioriteiten. Op basis daarvan kwam het platform tot een stappenplan: zoveel geld moet u op iedere leeftijd aanhouden.

Als twintiger

Doel: om tegen uw dertigste één keer uw jaarsalaris te hebben gespaard.

Betaal uw schulden af, waaronder eventuele studieschulden en stop geld in een soort noodfonds. In het onderzoek van Ellevest gaf 37 procent van de twintigers aan van baan te zijn gewisseld en 41 procent bleek in de afgelopen twee jaar te zijn verhuisd.

Dat kost uiteraard geld. Zorgt dat u minstens zes tot acht maanden aan kosten bespaart om tot uw doel te komen.

Als twintiger ben u aan het begin van uw carrière en het begin is niet altijd makkelijk. Een laag salaris kan jarenlang uw inkomsten drukken, ook omdat eventuele salarisverhogingen ook zijn gebaseerd op dat lage salaris. Duik wat dieper in uw onderhandelingstechnieken, oefen van te voren en vraag om het salaris dat u verdient.

Als dertiger

Doel: om tegen uw veertigste drie keer uw jaarsalaris te hebben gespaard.

56 procent van de ondervraagde dertigers kocht een huis of stelde dat dit prioriteit heeft. Zorg dat u een goede aanbetaling doet op uw huis, het liefst 20 procent van de aankoopprijs.

Ook gaven veel vrouwen aan te sparen voor een kind, educatie of voor het opzetten van een eigen bedrijf. Overweeg om te investeren (lees: beleggen) om een buffer op te bouwen.

Ben u van plan om uw werk op te zeggen vanwege de geboorte van uw kind, maar wil u later het werk weer oppakken? Zorg dan dat u uw vaardigheden blijft gebruiken, eventueel door middel van vrijwilligerswerk. Blijft u werken, overweeg dan om huishoudelijke taakjes uit te besteden zodat u langer door kunt blijven werken.

Als veertiger

Doel: om tegen uw vijftigste zes keer uw jaarsalaris te hebben gespaard.

71 procent van de veertigers geeft aan te sparen voor het pensioen. De kinderen trekken vermoedelijk weer uit huis en dat is een mooi moment om een inhaalslag te maken. Blijf bovendien investeren om uw vermogen verder te laten groeien, maar overweeg ook om een levensverzekering af te sluiten of om uw zorgverzekering uit te breiden.

Eveneens is het belangrijk om uw vaardigheden verder aan te scherpen door middel van wat cursussen die u na het werk kunt volgen. De meeste vrouwen zien hun carrière en daarmee hun salaris als veertiger pieken, waardoor het moeilijk wordt om door te groeien. Bij mannen is de piek doorgaans pas vijftien jaar later.

Als vijftiger

Doel: om tegen uw zestigste acht keer uw jaarsalaris te hebben gespaard.

Bepaal wat u nodig hebt om tegen uw pensioen er comfortabel bij te zitten, maar stel ook een plan op om dit te bereiken. Praat daarvoor eens met een financiële adviseur om uw positie en beleggingsportefeuille eens door te lichten.

Sluit op deze leeftijd ook de nodige levensverzekeringen voor lange termijn af. Als u langer wacht, dan kan u dat duur komen te staan.

Plus: sla nog een keer een slag in uw carrière. Niet alleen hebben vijftigers minder verplichtingen thuis, ze hebben doorgaans op de werkvloer bovendien meer aanzien vanwege hun jarenlange kennis.

Tegen de pensioengerechtigde leeftijd

Doel: om tegen uw pensioen tien keer uw jaarsalaris te hebben gespaard.

Begin met nadenken over hoe u tijdens uw pensioen een inkomen wilt blijven houden. Zet een plan op voor de toekomst en denk na over hoeveel geld u iedere maand uit uw spaarpot wilt halen.

Vergeet ook niet rekening te houden met hoe uw bestedingspatroon verandert als u met pensioen gaat. Gaat u reizen? Besteedt u minder aan werkkleding? Gaat u er vaker op uit? Zet het allemaal op een rijtje.

Tijdens uw pensioen

Neem nog eens de belangrijkste documenten onder de loep (testament, trusts, etc.) met een advocaat en praat met uw naasten over wat u met uw vermogen wilt doen. Ga weer terug naar de basis en doe afstand van spullen die u niet meer nodig hebt of die u niet meer waardeert.

Richt u op de dingen die voor jou op deze leeftijd belangrijk zijn. Misschien wilt u juw huis wel verkopen om lekker te gaan reizen? Voorkom tot slot dat u uzelf verder in de schulden werkt.