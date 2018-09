7 redenen om niet bang te zijn voor een beurscrash

Van Nelson Mandela en Bill Clinton tot Michael Jordan en Mike Tyson, de life coach-legende Tony Robbins heeft met zijn levenslessen enkele van de grootste namen ter wereld geholpen. Maar hij verdiende zijn fortuin niet alleen als goeroe van de sterren.

Robbins krijgt ook 1 miljoen dollar per jaar om investeerders als miljardair Paul Tudor Jones te adviseren en heeft ook een enorm aantal zelfhulpboeken verkocht. En hoewel hij misschien niet zo bekend staat om zijn investeringsadviezen, is zijn boek "Unshakeable: Your Financial Freedom Playbook" een bestseller en behoorde het volgens MarketWatch tot de acht beste investeringsboeken van 2017.

De kernboodschap van het boek is dat beleggers niet bang hoeven te zijn voor een marktcrash. "Je kunt niet winnen door op de bank te blijven zitten. Je moet in het beleggingsspel zitten. Om het anders te zeggen, angst wordt niet beloond. Moed wel", aldus Robbins.

MarketWatch zette zeven factoren op een rij die investeerders volgens Robbins op hun gemak moeten stellen:

1. Correcties gebeuren eenmaal per jaar

Gemiddeld gezien heeft de markt in de afgelopen 100 jaar ongeveer één correctie per jaar gezien, gedefinieerd als een daling van 10 procent of meer. "Correcties vormen een vast onderdeel van de financiële seizoenen - en je kunt verwachten dat je gedurende je hele leven net zoveel correcties als verjaardagen zult zien. De onzekerheid van een correctie kan mensen ertoe brengen grote fouten te maken - maar in werkelijkheid zijn de meeste correcties voorbij voordat je het weet. Als je blijft zitten, waait de storm waarschijnlijk snel over."

2. Minder dan 20 procent van alle correcties verandert in een berenmarkt

Een andere manier om ernaar te kijken: 80 procent van de correcties is slechts een korte pauze van een stierenmarkt. Als je uit angst verkoopt, betekent dit dat je meer van het voordeel mist.

"Wanneer de beurs begint te tuimelen, kan het verleidelijk zijn om het schip te verlaten door activa te verkopen en in contanten te blijven. Dit kan echter een grote fout zijn. Je zal waarschijnlijk al je activa op een laag punt verkopen, net voordat de markt weer herstelt!"

3. Niemand kan consequent voorspellen of aandelen zullen stijgen of dalen

Volgens Robbins geven de media zendtijd aan "experts" die consequent slecht getimede marktvoorspellingen doen. Of zoals beurslegende Warren Buffett ooit zei: "De enige waarde van aandelenvoorspellers is om waarzeggers er goed uit te laten zien".

4. De markt is altijd gestegen, ondanks tegenslagen op korte termijn

De S&P 500-index is in de periode van 1980 tot 2015 gemiddeld elk jaar wel een keer met 14,2 procent gedaald, maar de markt wist het jaar in 27 van de 36 jaren nog steeds positief te beëindigen.

"Gedurende deze periode zijn er meerdere oorlogen geweest, de ergste financiële crisis sinds de Grote Depressie en vele andere obstakels - ondanks dit is de markt nog steeds aan het stijgen!"

5. Historisch gezien zijn er om de drie tot vijf jaar berenmarkten

Er zal altijd pijn zijn in de markten, maar als de geschiedenis een indicatie is, zal het van korte duur zijn. Van 1900 tot 2015 waren er 34 berenmarkten, variërend in lengte van 45 dagen tot 694 dagen. Gemiddeld duurden ze ongeveer een jaar en kostten beleggers minstens 20 procent.

6. Berenmarkten worden stierenmarkten

John Templeton zei ooit: "De beste kansen komen in tijden van maximaal pessimisme". In zijn boek schrijft Robbins: "Weet je nog hoe kwetsbaar de wereld leek in 2008 toen banken instortten en de aandelenmarkt in vrije val verkeerde? Toen je je de toekomst voorstelde, leek het duister en gevaarlijk? Of leek het alsof de goede tijden om de hoek waren en het feest op het punt stond te beginnen? Het is een feit, dat zodra een berenmarkt ten einde is, de volgende twaalf maanden cruciale marktwinsten zullen opleveren."

7. Het grootste gevaar is uit de markt stappen

Van 1996 tot en met 2015 keerde de S&P 500 gemiddeld 8,2 procent per jaar uit, maar als je de tien belangrijkste handelsdagen misliep omdat je de markt probeerde te timen, daalde het rendement naar slechts 4,5 procent. En als je de twintig belangrijkste handelsdagen miste, kwamen je rendementen uit op slechts 2,1 procent.