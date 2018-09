Stiekeme energierally: Dit aandeel springt eruit

Dat zegt Matt Maley, aandelenstrateeg bij Miller Tabak in een gesprek met Cnbc. Het ziet ernaar uit dat energieaandelen aan een opmars bezig zijn. De XLE energie-ETF zit al eventjes in de lift en is bezig aan de langste reeks stijgingen in vier maanden. Individuele namen als ConcoPhillips en Haliburton presteren goed, maar er zijn meer interessante aandelen.

Hess

Maley: “Er is een diverse groep van namen die het goed doen, waaronder Apache en ExxonMobil. Maar het aandeel dat er in mijn ogen bovenuit steekt, is olieproducent Hess."

“De koers van dit aandeel brak door belangrijke weerstandsniveaus. Eerder dit jaar werd bijvoorbeeld de meerjarige trendlijn, die helemaal teruggaat tot 2014, doorbroken. Dat was erg positief. En recent maakte de koers hogere toppen en hogere bodems. Dat is een bullish teken.”

Boris Schlossberg, directeur FX Strategy bij BK Asset Management, denkt dat zolang de olieprijs zich handhaaft op het huidige niveau, de sector goed zal blijven presteren.

'Geld komt binnen terwijl je wacht'

“Olie is niet meer onder de 60 dollar geweest, zoals veel beren verwacht hadden. Zolang we boven dit niveau blijven, is de oie- en gassector een veilige keus. En bovendien: energienamen zijn een van de plekken waar je inkomen genereert als aandelenbelegger. Neem bijvoorbeeld Exxon, dat nog altijd een dividendrendement van 4 procent biedt. Dus het geld komt binnen terwijl je wacht.”