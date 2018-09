ABN Amro minder positief over bankaandelen

Dat meldt de bank donderdag in een note. In augustus verhoogde de bank al de positie in grondstoffen van neutraal naar overwogen. In lijn met deze visie is de positie in energieaandelen door de bank verder opgeschroefd. "Onze positieve prognoses voor de olieprijzen zijn voor ons een reden om nog positiever te zijn over de energiesector", zegt Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie.

"Stijgende olieprijzen hebben een directe impact op de grote oliemaatschappijen. Bovendien is er indirect een positieve uitwerking op bedrijven actief in de oliedienstverlening, omdat een hogere olieprijs tot meer investeringen leidt."

Gunstige grondstoffenprognoses

Wessels verwacht na jaren van achterblijvende investeringen nu betere tijden voor dienstverleners in de olieindustrie. "Met name voor ondernemingen actief in technologie, projectbeheer, technische diensten en producten voor de energiesector verwachten we gunstige ontwikkelingen."

Het hoofd beleggingsstrategie voegt daaraan toe ook positief te zijn over het beleggingspotentieel van grondstoffen. Hij baseert zich daarbij op een positieve inschatting van de energieprijzen en op de prognoses die er ook voor andere grondstoffen gunstig uitzien.

Kleiner in Europese bankaandelen

Dat de private bank de positie in energieaandelen verhoogt, gebeurt ten koste van aandelen in de financiële sector. ABN Amro MeesPierson doet de suggestie voor beleggers om vooral hun posities in Europese bankaandelen te verminderen.

"Er zijn verschillende oorzaken waardoor aandelen van Europese banken dit jaar minder goed presteren dan de bredere Europese aandelenmarkt", stelt Wessels. "Onder andere de politieke situatie in Italië, de blootstelling aan de markten in de Europese periferie en Turkije, en het trage tempo waarin de Europese Centrale Bank (ECB) de rente terugbrengt naar een normaler niveau, spelen hierbij een rol. Ten opzichte van Europese banken zijn Amerikaanse banken winstgevender en hebben ze ook een betere marge."

Vastgoed minder aantrekkelijk

"Eerder deze maand hebben we daarnaast winst genomen op onze positie in vastgoed. Het onderliggende beeld bij vastgoed is nog steeds goed, maar waarderingen zijn onaantrekkelijker geworden. Ook onze verwachting van een verder verzwakkende dollar spreekt niet in het voordeel van vastgoed."

De private bank stelt tot slot de situatie op de obligatiemarkt lastig te vinden en daarom terughoudend te blijven met obligaties in de portefeuille. De rente op de belangrijkste Europese staatsobligaties blijft naar verwachting namelijk laag en bovendien kunnen de staatsobligaties niet concurreren met het rendement op liquiditeiten, dat ook nog erg laag is. Het duurt naar verwachting van de bank dan ook nog wel enige tijd voordat staatsobligaties weer hun traditionele, fundamentele rol in een goed gespreide beleggingsportefeuille gaan vervullen.