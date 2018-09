Beleggers niet bezorgd over handelsoorlog

Dat meldt MarketWatch. Maandenlang hebben beleggers gezegd dat het vooruitzicht van een handelsoorlog tussen de VS en andere grote economieën de grootste bedreiging voor Wall Street was. Maar zelfs nu het conflict tekenen van escalatie vertoont, is er van angst op de markt geen sprake.

Ondanks de toenemende handelsspanningen, hebben beleggers herhaaldelijk het probleem genegeerd en richten ze zich in plaats daarvan op de sterke economische gegevens en stijgende bedrijfswinsten, twee factoren die hebben bijgedragen aan de opmars op de beurzen.

VS blijft meest gunstige regio

Uit de laatste maandelijkse enquête onder fondsmanagers door Bank of America Merrill Lynch bleek dat 69 procent van de ondervraagden de VS nog altijd ziet als de meest gunstige regio als het gaat om de winstverwachtingen. Dat is een recordniveau in de 17-jarige geschiedenis van de enquête.

Fondsmanagers zeggen nog steeds dat de handelskwestie kan escaleren in iets ernstigers, maar het probleem lijkt zijn kracht te verliezen. Volgens het onderzoek van Bank of America Merrill Lynch zei 43 procent van de ondervraagden dat een handelsoorlog het grootste risico was waarmee markten te maken hadden. Geen enkele andere kwestie werd zo vaak genoemd, maar zelfs dit percentage wijst op een afname van de bezorgdheid. In de enquête van vorige maand zei ongeveer 55 procent van de respondenten dat een handelsoorlog het grootste risico was.

Minimale implicaties

De huidige visie op de handelskwestie wordt mooi samengevat door vermogensbeheerder Voya Investment Management, die op de nieuwste ontwikkelingen op het handelsvlak reageerde met een rapport getiteld "another day, another tariff".

"De Chinese handelskwestie hangt al geruime tijd over de markt en de markt is erin geslaagd om het weg te wuiven. Terwijl sommige industrieën en bedrijven de impact ervan voelen, zijn de algemene implicaties voor de wereldeconomie minimaal geweest. De onzekerheid is zeker negatief voor de bedrijfsactiviteiten en planning. Maar de robuuste Amerikaanse economie en recordhoge bedrijfswinsten blijven markten voorzien van brandstof om hoger te gaan."

Minder oog voor geopolitieke risico's

Een ander signaal dat beleggers zich weinig aantrekken van het handelsconflict is de lage stand van de angstbarometer VIX, die de mate van volatiliteit op de markten aangeeft. Volgens gegevens van Bespoke Investment Group was de gemiddelde absolute dagelijkse verandering voor de S&P 500-index 0,4 procent (in beide richtingen) over de afgelopen 50 handelsdagen. In september heeft de index gemiddeld een dagelijkse verandering laten zien van minder dan 0,24 procent.

Ook volgens de wereldwijde risico-indicator van vermogensbeheerder BlackRock is het wereldwijde geopolitieke risico de afgelopen maand afgenomen en onder het historisch gemiddelde gezakt, "wat aangeeft dat de aandacht van de markt voor geopolitieke risico's in het algemeen is gedaald".

Sinds de verkiezing van Donald Trump in november 2016 liet de risico-indicator van BlackRock over het algemeen juist een stijgende trend zien, met name door spanningen rond Noord-Korea. De risico-indicator bevindt zich nu echter op het laagste niveau in meer dan een jaar.

Verminderde spanningen

De BlackRock-indicator wordt samengesteld door te kijken naar tien verschillende kwesties die van invloed kunnen zijn op de markt, waaronder cyberaanvallen, spanningen tussen Rusland en de NAVO, en 'Europese fragmentatie'. De score wordt berekend door de analyse van de relatieve waarschijnlijkheid dat een gebeurtenis zich voordoet en hoe groot de impact zou kunnen zijn op de wereldwijde aandelenkoersen.

In de afgelopen maand werden drie problemen geïdentificeerd: een probleem met betrekking tot het populisme in Latijns-Amerika, een conflict met Noord-Korea en de relatie tussen de VS en China. Alle drie werden echter gecompenseerd door een daling van de spanningen in de wereldhandel.

Terwijl de toename van de spanning in de relatie tussen de VS en China te wijten is aan handelspolitieke fricties, daalde het risico van de wereldwijde handelsspanningen over het algemeen "als gevolg van verminderde spanningen tussen de VS en haar traditionele bondgenoten", schreef BlackRock in een rapport.