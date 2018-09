2 aantrekkelijke Europese aandelen

De lijst kent deze maand vier wisselingen. De reden voor deze wijzigingen is dat bepaalde aandelen qua waardering dichter in de buurt komen van de fair value die Morningstar voor hen berekent. Daarvoor in de plaats komen aandelen waar nog meer ruimte zit tussen de actuele koers en de fair value, dus die aantrekkelijker gewaardeerd zijn.

Alle aandelen op de Europe Core Pick List hebben een wide of narrow moat, ofwel een brede of minder brede slotgracht. Dat wil zeggen dat de bedrijven een bepaald concurrentievoordeel hebben.

Afvallers

Voor september zijn er vier aandelen van de lijst gevallen, waaronder Nordea Bank. Het boekte in augustus weliswaar nog een stijging van 5 procent en het aandeel is nog steeds ondergewaardeerd, maar andere aandelen in de sector zijn verhoudingsgewijs nog aantrekkelijker, zo stelt Morningstar. Verder verdwijnen energieleverancier Naturgy Energy, advertentie- en PR-bedrijf WPP en Convatec Group, een leverancier van medische producten.

De lijst verwelkomt vier nieuwe bedrijven: Basf, Sanofi, KBC en Industria De Desino Textil, beter bekend als Inditex. De laatste twee licht Morningstar verder toe.

KBC Group

KBC Group is de op een na grootste bank van België en krijgt een narrow moat-rating. Dit vanwege de verwevenheid van de bancaire- en verzekeringsactiviteiten in de groep. Het gemak van beide zaken onder één dak werpt een drempel op voor klanten om over te stappen op een concurrent. Daarnaast spreidt dit het risico voor het bedrijf zelf.

De koersdaling van afgelopen maand heeft KBC een goedkoper aandeel gemaakt, en aantrekkelijker dan anderen. Het verdient daarom een plek op de Europe Core Pick List.

Industria De Desino Textil (Inditex)

Inditex krijgt een narrow moat-rating mee van Morningstar. Het modebedrijf voert Zara als belangrijkste merk: dat neemt 65 procent van de groepsomzet voor haar rekening en harkt 70 procent van de winst binnen. Andere merken zijn onder andere Pull & Bear, Bershka en Massimo Dutti. Het bedrijf heeft wereldwijd ongeveer 7000 winkels, waaronder 2000 Zara’s.

Het bedrijf komt op de lijst na een koersdaling van 10 procent. Morningstar is van mening dat Zara goed bestand is tegen concurrentie vanwege een gecentraliseerde aansturing, snelle reactie op trends en schaalgrootte.

Elk filiaal wordt 2 keer per week bevoorraad en winkels hoeven nooit langer dan 48 uur op nieuwe items te wachten. Door deze snelle reactietijd kan het bedrijf scherper reageren op trends. Hierdoor kan meer kleding, meer dan bij concurrenten, voor de volle prijs worden verkocht.