'Ethereum-technologie kan bitcoin halveren'

Dat zegt techanalist Ian McLeod van Thomas Crown Art tegen MarketWatch. Ether is bijna 90 procent gedaald ten opzichte van de piekwaarde, maar McLeod denkt dat de cryptomunt het dieptepunt heeft bereikt en dat de prijs zal stijgen naarmate het nut van het onveranderlijke grootboek, de ethereum blockchain, groeit.

Bitcoin minder dominant

"We denken niet alleen dat de munt voor het einde van 2018 aanzienlijk zal opveren, maar ook dat het de dominantie van bitcoin in de loop van de tijd aanzienlijk zal verminderen. Ik denk zelfs dat we kunnen verwachten dat bitcoin binnen vijf jaar 50 procent van zijn marktaandeel in cryptocurrency verliest aan zijn concurrent ethereum", aldus McLeod.

Het is een gewaagde voorspelling gezien de huidige situatie van ether, die in minder dan twaalf maanden is gedaald van bijna 1500 dollar tot minder dan 200 dollar. Bovendien is het aantal mensen die gokken op een verdere koersdaling van de op een na grootste digitale valuta begin september gestegen tot een recordniveau.

Opslag van waarde

Volgens de analist van Thomas Crown Art, een kunstagentschap dat de ethereum blockchain gebruikt om zich te beschermen tegen snode activiteiten in de kunstindustrie, biedt ethereum meer dan bitcoin.

"Het heeft ons in staat gesteld een systeem te creëren om kunstwerken te gebruiken als een letterlijke opslag van waarde. Het lost ook authenticiteits- en herkomstproblemen op, essentieel in de wereld van de kunst. Al onze kunstwerken worden met een uniek 'smART'-contract in de blockchain van ethereum opgeslagen", aldus McLeod.

"Tenzij bitcoin nu meer doet om de problemen aan te pakken en de technologie waarop het draait verbetert, kunnen we niet zien hoe het de komende vijf jaar ethereum kan inhalen, wanneer de cryptomarkt nog meer algemeen geaccepteerd zal zijn."

Technologische problemen

De ethereum blockchain kampt zelf ook met technologische problemen. Het netwerk stelt momenteel een wijziging van het protocol voor, van 'proof of work' naar 'proof of stake', waarbij ontwikkelaars hopen dat de congestie op de blockchain zal afnemen en de verwerkingstijden zullen toenemen. De verwerkingstijd bedraagt nu ongeveer vijftien transacties per seconde. Dat is iets sneller dan bitcoin, die drie tot vijf transacties per seconde kan verwerken.

Een proof of stake-protocol is waar mijners, of diegenen die transacties willen verifiëren, enkele van hun munten inzetten als ze transacties valideren, wat verschilt van het proof of work-systeem, waarvoor een grotere hoeveelheid rekenkracht is vereist.

'Ethereum ligt lichtjaren voor'

Toch gelooft McLeod dat de technologische problemen waarmee ethereum wordt geconfronteerd niets zijn vergeleken met de problemen waarmee bitcoin in de toekomst zal worden geconfronteerd. "Ethereum ligt al lichtjaren voor op bitcoin in alles behalve de prijs - en deze kloof zal steeds duidelijker worden naarmate meer en meer beleggers in crypto stappen."