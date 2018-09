Boodschappenlijstje: 10 goedkope buitenlandse aandelen

De Global ex-US Moat Focus is afgeleid van de Morningstar Global Markets ex-US Index, een brede index die 97 procent van de marktkapitalisatie van ontwikkelde markten (ex-VS) en opkomende markten vertegenwoordigt. De analisten hebben de aandelen in de index gerangschikt naar de laagste prijs/reële waarde om de 50 goedkoopste aandelen met een brede- en smalle economische slotgracht te vinden.

Deze 50 aandelen vertegenwoordigen volgens Morningstar de meest aantrekkelijke aandelen onder de bedrijven met een zogeheten slotgracht. Een economische slotgracht, of moat, heeft betrekking op het concurrentievoordeel dat een bedrijf heeft boven andere bedrijven in de sector. Hoe breder de gracht, hoe groter en duurzamer het concurrentievoordeel.

De analisten van Morningstar hebben 10 bedrijven geselecteerd die volgens hen de grootste kortingen bieden op basis van de schattingen van de reële waarde op dit moment.

De top 10

De lijst van de 10 goedkope topbedrijven bestaat uit de Chinese internetbedrijven SINA en Tencent Holdings, het Canadese metaalbedrijf Cameco, Telecom Italia, het Duitse Bayer, de Zwitserse bank Credit Suisse, de Luxemburgse telecomdienstverlener Millicom International Cellular, het Britse Vodafone, BMW en de Japanse robotmaker Fanuc.

De lijst, inclusief de hoogte van de korting ten opzichte van de reële waarde vindt u hier.

Drie aandelen van dit lijstje werden door de analisten nader bekeken.

1. Vodafone Group

Het Britse Vodafone is een van de grootste draadloze telefoonbedrijven ter wereld. Het concern is succesvol overgestapt naar een gediversifieerd model dat geconvergeerde mobiele en vaste lijndiensten op veel markten biedt, betoogt senior analist Allan Nichols.

Onlangs rondde Vodafone de fusie met Idea Cellular in India af, waarmee daar de grootste draadloze operator werd gecreëerd. Het gecombineerde netwerk bestrijkt maar liefst 92 procent van de bevolking van het land.

"We zijn enthousiast over de fusie", merkte Nichols op. "Naast de toegenomen schaal en dekking van het gecombineerde bedrijf biedt het veel mogelijkheden voor kostenbesparingen." Hij doelt onder andere op besparingen op personeelskosten en wijst erop dat de nationale marketing efficiënter wordt omdat bijna alle regio's nu bereikbaar zijn via het gecombineerde netwerk.

2. Credit Suisse

Credit Suisse is een van de twee dominante retail- en commerciële banken in Zwitserland. "We hebben consequent een pleidooi gehouden voor Credit Suisse als de UBS van de arme man", stelde analist Johann Scholtz. "We geloven dat het veel van dezelfde kwaliteiten als UBS biedt tegen een lagere prijs. In het tweede kwartaal van het jaar leverde Credit Suisse een sterkere set resultaten dan UBS."

3. Bayerische Motoren Werke (BMW)

BMW is een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van voertuigen en motoren en het concern biedt ook financiële diensten.

BMW heeft een smalle economische slotgracht, dankzij de wereldwijd erkende merken van het bedrijf, leiderschap in aandrijftechnologie en premiumprijzen, aldus senior analist Richard Hilgert. BMW blijft het beter doen dan de totale automarkt, in het licht van de wereldwijde economische onzekerheden.

"Maar ondanks de solide prestaties van het bedrijf wordt het aandeel verhandeld voor ongeveer 30 procent onder de waarde die wij reëel vinden."

De beursvorser vindt dat BMW door beleggers onevenredig is afgestraft vanwege bezorgdheid over een escalatie van de handelsoorlog, het dieselonderzoek, de Amerikaanse vraagcyclus en een verschuiving naar goedkopere, lokaal geproduceerde voertuigen op de Chinese markt. Hilgert noemt het aandeel 'aantrekkelijk' op het huidige niveau.

