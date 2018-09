TomTom lijkt de weg kwijt

Die divisie werd alweer snel afgestoten en men richt zich nu geheel op navigatie en de zelfrijdende auto, zo schrijft John Beijer in zijn column op Belegger.nl. De zelfrijdende auto is natuurlijk nog toekomstmuziek, maar wel enorm kansrijk. Maar goed, daar kunnen de rekeningen niet van betaald worden.

TeleAtlas werd ooit behoorlijk duur overgenomen, maar is nu wel een belangrijke troef voor TomTom. Deze zomer kwam TomTom nog met het nieuws dat in het tweede kwartaal de omzet van de zakelijke tak met 6 procent steeg.

Concurrenten

Er zijn natuurlijk flink wat concurrenten in deze sector aanwezig en TomTom heeft een langlopende licentiedeal met Apple, die in 2015 werd vernieuwd. Apple is ook druk doende met de zelfrijdende auto, maar gebruikt haar eigen kaarten alleen voor Californië en vertrouwt voor de rest op TomTom.

Google heeft natuurlijk Google Maps. Gisteren werd bekend dat Google een deal heeft gesloten met Renault, Nissan en Mitsubishi voor navigatie en entertainment. Op zich lees je dus nu dat drie automotive fabrikanten voor een andere partij kiezen. Per saldo is het maar één klant. De autoliefhebbers onder ons weten dat er een alliantie is tussen Renault, Nissan en Mitsubishi. Echter, het is natuurlijk wel een belangrijke klant die voor een groot deel van de omzet zorgt.

John de Mol

Zomaar even een brainstorm van mijn kant: John de Mol is al geruime tijd aandeelhouder in TomTom. Entertainment is geen divisie die TomTom momenteel heeft, Google wel. Aandeelhouder John de Mol is juist weer in deze sector heel erg goed en heeft recent ook het ANP overgenomen. Daar zouden dus raakvlakken kunnen zijn.

Begin van dit jaar zagen we enorme schommelingen in TomTom, omdat volgens de geruchten TomTom een zakenbank had ingehuurd om een koper te vinden. Ik denk echter dat TomTom op eigen kracht zal blijven varen, maar dat we nu wel wat meer actie van het management mogen gaan verwachten.

Bijkopen

De zelfrijdende auto is toekomstmuziek, de consumentendivisie gaat moeizaam en de B2B heeft nu een aardige dreun gekregen nu Google ook in deze markt stapt. Toch vind ik de koersreactie overdreven en heb gisteren het aandeel zo rond de 6,60 euro opgekocht. Gaan we nog wat lager, koop ik rond de 6 euro nog een deel bij.