Zeven aandelen om te mijden (voor nu)

De analisten van Morningstar kijken onder andere naar in hoeverre een bedrijf een brede moat - een significant concurrentievoordeel - heeft. Bedrijven met een brede moat kunnen zich volgens Morningstar beter weren tegen concurrentie en realiseren hogere rendementen op hun kapitaal in de komende jaren.

Toch staart Morningstar zich niet blind op de moat. Waarderingen doen er ook wel degelijk toe. Dit maakt dat de analisten positief kunnen zijn op een bedrijf maar negatief op een aandeel. In dat kader selecteerde Morningstar zeven aandelen die weliswaar een brede moat hebben maar wel overgewaardeerd zijn. Zeven aandelen dus voor op het boodschappenlijstje maar die beleggers voor nu maar beter kunnen mijden.

1. Automatic Data Processing

ADP is in de Verenigde Staten de grootste aanbieden van payroll-diensten. Analist Colin Plunkett kent het bedrijf een wide moat toe vanwege de hoge overstapkosten. Het bedrijf handelt (op 11 september, het moment dat Morningstar deze lijst publiceert) 53 procent boven de door Morningstar berekende fair value.

2. Cintas

Cintas, dat actief is in de industrie voor uniformen, heeft een enorm distributienetwerk dat ervoor heeft gezorgd dat het bedrijf binnen zijn industrie leidend is op het gebied van efficiëntie en marges, stelt analist Matthew Young. "Het is onder beleggers geen geheim dat de aandelen consistent handelen tegen een gezonde premie ten opzichte van onze fair value-schatting", stelt Young. De aandelen handelen tegen een premie van bijna 80 procent ten opzichte van de fair value.

3. Costco

Volgens analist Zain Akbari onderscheidt Costco zich van andere retailers met een warehouse-clubmodel dat een beperkte selectie van producten in een bulk verkoopt in een no-nonsense winkelomgeving. Akbari schat in dat de retailer ongeveer driekwart van de bedrijfsinkomsten genereert uit lidmaatschapsgelden. "Costco heeft een model opgebouwd dat op ons overkomt als geïsoleerd van de e-commerce en retailproblemen die andere retailers in die branche plagen."

Aandelen Costco worden verhandeld tegen een premie van zo'n 40 procent ten opzichte van de door Morningstar berekende fair value van 175 dollar per aandeel.

4. Dassault Systemes SE

Dassault ontwikkelt product lifecycle management offerings die bedrijven helpen hun efficiëntie en processen te verbeteren. Morningstar kent het bedrijf een wide moat toe vanwege onder andere de hoge overstapkosten, meldt analist Andrew Lange.

Ondanks de rooskleurige vooruitzichten, vindt Morningstar de aandelen op dit moment overgewaardeerd. "Wij kennen het aandeel een fair value-schatting van 94 dollar toe; aandelen handelen rond 150 dollar. Doordat de aandelen handelen tegen een flinke premie ten opzichte van onze waardering, wachten wij een significante terugval af voor we een investering overwegen", aldus Lange.

5. Ferrari

Ferrari dankt zijn wide economic moat van Morningstar aan immateriële activa waaronder de kracht van het merk en intellectueel eigendom. Morningstar roemt Ferrari onder andere vanwege de stabiele omzet op lange termijn, groeiende winstmarge en het rendement op het geïnvesteerde kapitaal door verschillende economische cycli.

Genoeg redenen dus om te investeren. Tegen een goede prijs welteverstaan. Op dit moment handelen de aandelen tegen een premie van ongeveer 80 procent ten opzichte van de fair value-schatting.

6. Intuit

Intuit heeft een marktleidende positie als producent van online belastingsoftware en mag daarmee rekenen op een wide moat van Morningstar. "Een belangrijk onderdeel van het succes van het bedrijf zijn de overstapkosten en de netwerkeffecten die samenhangen met de software", vertelt Lange. Overstappen op alternatieve software kost consumenten de tijd en moeite die nodig zijn om een nieuw product te leren, is Lange van mening.

Daarnaast heeft Intuit de relatie met zijn klanten kracht bijgezet door de functionaliteiten van meerdere producten met elkaar te verweven. Dit maakt de kans groter dat klanten naarmate hun behoeften uitbreiden, meerdere producten afnemen van Intuit.

Ondanks al het enthousiasme is het aandeel vandaag de dag niet koopwaardig. Terwijl de aandelen koersen op ruim 200 dollar, schat Morningstar de fair value in op 135 dollar.

7. Intuitive Surgical (ISRG)

Intuitive Surgical is producent van medische apparaten. De mogelijkheden voor het bedrijf zijn vrijwel eindeloos nu de bestaande toepassingen van robotchirurgie nog in de kinderschoenen staan, zo stelt Alex Morozov. Hoewel er enige groeivertraging is geweest op dit vlak, verwacht Morozov dat het totaal aantal procedures in het volgende decennium zal verdrievoudigen. Voldoende groeiruimte voor robotchirurgie dus.

Morningstar hanteert voor het bedrijf een fair value van 275 dollar. De koers doet bijna twee keer zoveel. "Het bedrijf handelt nu op vijftien keer de omzet voor 2018 en op bijna 50 keer de winst. Ver boven historische hoogtepunten", schrijf Morozov in een rapport. "Wij blijven bearish op de aandelen van de bedrijf."