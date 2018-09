Studie kind steeds belangrijker beleggingsdoel

De resultaten wijzen op een significante verschuiving. Meer dan de helft van de respondenten (59 procent) vindt het bekostigen van de studie van hun (klein)kinderen belangrijk als beleggingsdoel. In 2014 vond slechts 44 procent van de respondenten dit belangrijk.

Minder sparen

De spaarmarkt is in de afgelopen vier jaar minder populair geworden. In 2014 was 79,5 procent van de respondenten het eens met de stelling: Beleggen kan een aantrekkelijk alternatief zijn voor sparen wanneer men perspectief wil op een hoger rendement en geld voor een langere tijd opzij kan zetten. Dit jaar is dit gestegen tot 94,1 procent.

Ronald Sminia, directeur van FitVermogen.nl, over deze resultaten: “De spaarrente is al een aantal jaar historisch laag, waardoor men op zoek gaat naar alternatieven. Beleggen is daarbij een logische keuze. Je ziet dat de overheid zich steeds verder terugtrekt, zodat consumenten het roer meer zelf in handen moeten nemen als het gaat om hun financiële toekomst.”

Net als in 2014 vinden de meeste respondenten het zinvol om te beleggen voor een ‘aanvulling op het pensioen’. Het bekostigen van de studie van de (klein)kinderen is echter veel belangrijker geworden; 59 procent van de respondenten noemt dit een zinvol beleggingsdoel, tegen 44 procent in 2014.

Zo vroeg mogelijk

Het onderzoek laat zien dat een ruime meerderheid (58 procent) het belangrijk vindt om zo vroeg mogelijk te starten met het opbouwen van een studiepotje, vanaf dat het (klein)kind 0-2 jaar is.

Sminia: “Dit vinden we positief. Hoe eerder je begint, hoe groter het eindbedrag kan worden en hoe minder je per maand (of per jaar) hoeft weg te zetten om je doelkapitaal te bereiken.”

Verder geeft 79,6 procent van de respondenten aan minstens net zoveel te willen beleggen als sparen. Daarvan zegt meer dan de helft (57,2 procent) minimaal 70 procent van het vermogen te willen beleggen. De meeste respondenten (46 procent) richten zelf een portefeuille in, terwijl een iets kleiner deel (35 procent) kiest voor een kant-en-klare beleggingsoplossing.