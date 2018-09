Goed nieuws onderweg?

Het gezegde is op zich logisch volgens Hafkamp. "Op het moment dat de zomer nadert verschuift de interesse van de beleggers en zeker in juli en augustus zakt de handel op de beurzen behoorlijk in. In de Verenigde Staten nemen de beurshandelaren pas na Labour Day begin september weer in groten getale plaats achter hun bureau."

"Daar komt nog bij dat september historisch de slechtste beursmaand blijkt te zijn. Over de afgelopen 100 jaar is het de enige maand met een negatief gemiddeld rendement. De gedachte om dus ergens in deze slechtste beursmaand van het jaar weer in te stappen is dus zo slecht nog niet. Zeker niet omdat de laatste drie maanden van het jaar historisch gezien juist weer de beste zijn", schrijft Hafkamp.

Geen wetmatigheden

"Op de beurs bestaan echter geen wetmatigheden. Als dat wel zo zou zijn, zou immers iedereen zijn of haar aandelen in mei verkopen en in september weer terugkopen. Het ene jaar is echter het andere niet. Uitgerekend in een jaar waarin het allemaal niet zo soepel verloopt als beleggers de laatste jaren gewend waren blijkt de zomerperiode, voorzichtig uitgedrukt, niet tegen te vallen. Tussen begin mei en begin september rendeerde de S&P 500 9,46 procent. In euro's bedroeg het rendement zelfs 14,33 procent. Dat was een belegger die geluisterd had naar al die zogenaamde experts en in mei had verkocht toch maar mooi misgelopen."

"Nu is de Amerikaanse beurs dit jaar zeer sterk en blijven veel andere beurzen daarbij (ver) achter. Maar, ook de AEX-index rendeerde in deze periode nog 2,22 procent inclusief herbelegde dividenden. Het is meer dan de rente op een spaarrekening."

"Sell in May, klinkt dus wel plausibel, maar het is zeker geen wetmatigheid. Hoe zit het met dat in het achterhoofd dan met de slechte beursmaand september? Over de afgelopen 100 jaar verloor de index in deze maand gemiddeld 1,07 procent. Daarmee is september zoals gezegd de enige maand met een negatief gemiddeld rendement. September is eveneens de maand waarin historische gebeurtenissen plaatsvonden waarvan 9/11 (vorige week inmiddels zeventien jaar geleden) en het faillissement van Lehman Brothers het meest in het geheugen gegrift staan."

Groeivertraging

"De beurzen in de Verenigde Staten lieten in augustus nieuwe records optekenen. Moeten beleggers mede daarom deze maand bang zijn voor een daling? Daar lijkt vooralsnog weinig reden toe. Zolang het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China niet verder escaleert ziet het er voor de komende periode niet zo slecht uit. De Amerikaanse economie groeit voortvarend en de werkloosheid is laag. Naar verwachting zal de Federal Reserve omdat de economie dat toelaat later deze maand de rente weer met 0,25 procent verhogen. Die rentestap is al door de markten is ingeprijsd."

"Dit alles draagt bij aan een sterke dollar. Juist de kracht van die dollar zet in veel opkomende markten de lokale valuta onder druk. Turkije en Argentinië zijn de meest in het oog lopende gevallen, maar er zijn meer landen die met de rug tegen de muur staan. In een wereld waar beursgenoteerde ondernemingen hun omzetten over de gehele wereld realiseren leidt dat vrijwel zeker tot enige groeivertraging. Maar ook met die mogelijkheid wordt door de beurzen al rekening gehouden. Een recessie lijkt echter een stap te ver. Daarvoor zijn er met name in de westerse wereld te weinig indicatoren die daarop wijzen."

"Natuurlijk, dit hele verhaal is onder voorbehoud, maar de afvlakkende rentecurve lijkt eerder een groeivertraging in te prijzen dan een recessie. De zomermaanden waren redelijk goed voor beleggers. Misschien heeft Trump toch gelijk wanneer hij roept more good news is coming."