Tien techaandelen met een hoog dividendrendement

InvestorPlace zet tien aandelen op een rij die het beste van beide werelden combineren. Wie bescherming in de portefeuille wil aanbrengen, komt al snel uit op aandelen die veel dividend uitbetalen. Ze zorgen voor stabiele inkomen en maken de portefeuille doorgaans wat minder volatiel.

Veel beleggers denken dat dividendaandelen saai zijn. Maar volgens InvestorPlace hoeft dat helemaal niet het geval te zijn. De beleggingswebsite zet tien technologieaandelen op een rij die het beste van twee werelden combineren: een stabiel rendement en groeipotentieel.

1. SAP, dividendrendement: 1,4 procent

SAP is een van de krachtigste technologieaandelen, met veel expertise op het gebied van oplossingen voor bedrijfs- en supply-chain management. Grote organisaties, waar miljarden in omgaan, gebruiken vrijwel altijd SAP-software.

Maar naast zijn technologiestatus keert SAP ook een dividend uit. Hoewel het dividendrendement van 1,4 procent niet het meest genereuze ter wereld is, heeft SAP de middelen om het te ondersteunen. Het bedrijf beschikt over een relatief sterke balans, samen met een consistente vrije kasstroom.

Het aandeel is dit jaar bijna 10 procent in waarde gestegen en gezien de sterke marktpositie zal de winst naar verwachting op langere termijn worden voortgezet.

2. Motorola, dividendrendement: 1,6 procent

Sinds 2016 biedt de aanbieder van telecommunicatieapparatuur Motorola de aandeelhouders een solide rendement. Dit jaar is het niet anders, met een koersstijging van 40 procent sinds begin januari.



In tegenstelling tot andere technologieaandelen, heeft Motorola een consistente rit omhoog gemaakt. In de eerste helft van het jaar steeg de koers met meer dan 29 procent en tot nu toe is het aandeel in de tweede helft ongeveer 9 procent in waarde gestegen.



Motorola heeft indruk op de markten gemaakt met zijn recente financiële prestaties. In het tweede kwartaal bedroeg de omzet van 1,76 miljard dollar, een stijging van bijna 18 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden.

Bovendien heeft het bedrijf een consistente vrije kasstroom. Het dividendrendement van 1,6 procent is niet hoog, maar wel betrouwbaar.

3. NetApp, dividendrendement: 1,9 procent

Cloud computing is big business. Daarom is het geen verrassing dat Cloud Data Services-bedrijf NetApp het zo goed heeft gedaan op de markten. De beurskoers van NetApp is dit jaar met maar liefst 55 procent gestegen.



Niettemin kunnen beleggers in de toekomst waarschijnlijk meer winst verwachten. NetApp toont consistentie in zijn financiële prestaties. De laatste keer dat het technologiebedrijf zijn winstdoel miste, was in het vierde kwartaal van 2016.



Bovendien heeft NetApp onlangs een solide groei laten zien. In het tweede kwartaal steeg de omzet met 11,5 procent tot bijna 1,5 miljard dollar en het bedrijf ligt op schema voor een zeer sterk 2018.

Het dividendrendement van 1,9 procent is niet hoog, maar NetApp is een hoogvlieger in een enorm groeiend segment.

4. Logitech, dividendrendement: 1,4 procent

De meeste mensen zullen het Logitech-merk herkennen vanwege de talloze computeraccessoires. Het bedrijf is ook een van de beste aandelen om te kopen vanwege zijn blootstelling aan videogames. Logitech produceert verschillende controllers die zijn ontworpen voor specifieke gamegenres.



Videogames zijn tegenwoordig meer simulaties dan louter entertainment. Voor gamers die raceauto's of straaljagers willen besturen zal het gebruik van een standaard controllerpad niet werken. Logitech biedt stuurwielen en vluchtgaffels voor de doorgewinterde gamers.

5. Garmin, dividendrendement: 3,1 procent

Voor beleggers die op zoek zijn naar dividendaandelen met een gezond evenwicht tussen inkomen en groei, is Garmin een slimme keuze. Klanten zijn dol op de slimme apparaten van het bedrijf, met name hun wearables. Als gevolg hiervan is het aandeel dit jaar bijna 15 procent in waarde gestegen.

Garmin betaalt ook een indrukwekkend dividendrendement van 3,1 procent. Daarnaast heeft het bedrijf een extreem gezonde balans en nul schuld.

6. Verizon, dividendrendement: 4,4 procent

Beleggers die op zoek zijn naar dividendaandelen met een hoger dividend dan het gemiddelde technologieaandeel, moeten bij Verizon zijn. Met een dividendrendement van 4,4 procent levert het telecombedrijf op legitieme wijze een gezond passief inkomen.

Het bedrijf beschikt ook over het eerste en tot nu toe enige 5G ultrabreedbandnetwerk.



Een andere positieve factor is dat het aandeel ondergewaardeerd is. Na een aantal teleurstellende jaren, maakt het telecombedrijf een comeback. Het aandeel handelt op slechts zeven keer de gerealiseerde winst en op 11,5 keer de toekomstige winst.

Een risicofactor is dat het koersverloop van Verizon ongelooflijk schokkerig is. De koers is dit jaar met 7 procent gestegen, maar deze rit omhoog verliep allesbehalve soepel.

7. AT&T, dividendrendement: 6 procent

Verizon is misschien technisch als eerste op de markt gekomen met 5G-technologie, maar concurrent AT&T bood snel een weerwoord. Volgens AT&T heeft Verizon niet-standaard 5G-apparatuur gebruikt. AT&T zal daarentegen hun 5G-technologie uitrollen met alleen standaardapparatuur.

AT&T heeft bovendien een hoger dividendrendement van bijna 6 procent.



De marktvolatiliteit is wel een risicofactor voor AT&T. Het aandeel heeft dit jaar een tweecijferige daling laten zien. Bovendien heeft het bedrijf aanzienlijke schulden, vanwege een aantal spraakmakende overnames.

8. Vodafone, dividendrendement: 8,1 procent

Vodafone is een aandeel met hoge risico's, maar ook met een kans op een hoog rendement. Het populaire telecombedrijf heeft betere tijden gekend, wat blijkt uit de dramatische koersval van 30 procent dit jaar.

Maar Vodafone toont aan dat een ommekeer plausibel is. Het bedrijf had een sterk resultaat in het afgelopen kwartaal, waarin het bijna 29 miljard dollar aan omzet genereerde, een stijging van 20 procent ten opzichte van een jaar geleden.

Bovendien heeft Vodafone een consistente vrije kasstroom. Het dividendrendement van 8,1 procent is daarmee niet zo onredelijk als het lijkt.

9. Centurylink, dividendrendement: 9,4 procent

In de afgelopen jaren leed Centurylink flinke verliezen op de markten, voornamelijk door een afname van het aantal abonnees. In een poging om het tij te keren, startte het bedrijf met een innovatieve strategie: het aanbieden van levenslange abonnementen voor snel internet.

Wall Street heeft positief gereageerd op dit "out-of-the-box" denken van het management, wat resulteerde in een koersstijging van 37 procent dit jaar.



Bovendien is het dividendrendement van 9,4 procent aantrekkelijk. Centurylink heeft een vrij sterke en consistente vrije kasstroom om het dividend te ondersteunen. Aan de andere kant is het waarschijnlijk dat "het laaghangende fruit verdwenen is", waardoor de toekomst er wellicht minder rooskleurig uitziet.

Als dat zo is, doemt er een correctie op aan de horizon, maar dat biedt wel een mooi kans op een comeback.

10. Consolidated Communications, dividendrendement: 12,2 procent

Een andere speler in de internetdienstensector is Consolidated Communications. Dit bedrijf is de meest risicovolle naam op de lijst van dividendaandelen voor de technologiesector.

Sinds de jaarwisseling staat de beurskoers 4 procent hoger, maar op jaarbasis staat het aandeel 27 procent in de min.

Het relatief hoge dividendrendement van 12,2 procent biedt compensatie, maar de financiën van het bedrijf zijn een allegaartje. Relatief gezien is de vrije kasstroom stabiel, maar de balans vertoont ook tekenen van stress.

Volgens InvestorPlace is dit aandeel dan ook meer geschikt voor waaghalzen die niet terugdeinzen van wat risico.