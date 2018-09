Bogle: Houd koers en groei mee met Amerika

“Als je de aandelenmarkt bezit, zul je meegroeien met Amerika”, zegt hij in een gesprek met Cnbc.

Houd koers

Op de lange termijn is er een sterke correlatie tussen de aandelenmarkt en de groei van de Amerikaanse economie, zo zegt Bogle. “Ongeacht het economische klimaat, blijf koers houden. Laat je niet van de wijs brengen door bewegingen in de markt, zelfs niet door de grote zoals de financiële crisis. En stap nooit, maar dan ook nooit, in en uit de markt. Beleg meer of minder, maar blijf altijd belegd.”

Want wanneer je in- en uitstapt, “zullen je emoties je verslaan”, zegt de beursveteraan. “Inzetten op de korte termijn is nooit een goed idee.”

'Buy & Hold beste strategie'

Bogle kan zich aansluiten bij andere groten der aarde. Ook Warren Buffett pleit ervoor om in slechte markten koers te houden. Toen de markten wild heen en weer zwiepten in 2016, benadrukte hij tegenover Cnbc dat Buy & Hold nog altijd de beste strategie is.

“Houd de markt niet te scherp in de gaten”, adviseerde hij destijds. “Sommige beleggers proberen te kopen en te verkopen, maken zich zorgen wanneer hun aandelen op en neer gaan en overwegen ze te verkopen wanneer ze hard stijgen. Maar die beleggers behalen meestal niet de beste resultaten.”

Nooit permanent ontsporen

“Onthoud dat niet alleen omdat markten dagelijks heen en weer gaan, er ook aan iedere beweging betekenis zit. Ongeacht wat de krantenkoppen zijn, de meeste Amerikaanse bedrijven zullen op de lange termijn gewoon goed presteren. Soms raken we weleens van het pad met bubbels, maar het zal ons nooit permanent doen laten ontsporen.”