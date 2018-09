'Nieuwe crisis door VS onwaarschijnlijk'

Op de kop af tien jaar geleden ging de Amerikaanse bank Lehman Brothers failliet. Het vormde de opmaat voor de financiële crisis, die werd aangewakkerd door de verkoop- en doorverkoop van rommelhypotheken in de Verenigde Staten. Volgens Paul Sheard, voormalig voorzitter van kredietbureau Standard & Poor's (S&P), is het echter hoogst onwaarschijnlijk dat de Verenigde Staten opnieuw de rest van de wereld in een financiële crisis zullen storten.

'China en Europa zijn boosdoener'

In een interview met Bloomberg stelde hij dat de risico's in de VS zijn afgenomen en dat vooral moet worden gekeken naar China als mogelijke aanjager van een volgende wereldwijde crisis. Dat land kampt momenteel met een omvangrijke schuldenberg.

Ook Europa ziet hij als een gevaar. In de eurozone wordt nog altijd gewerkt aan een bankenunie en de afronding van de monetaire unie. Op dat vlak is er volgens Sheard nog altijd veel werk te verrichten.

Bankregels versoepeld

Na de val van Lehman Brothers werden striktere regels ingevoerd om het financiële systeem overeind te houden en een nieuwe crisis te voorkomen. Onder de huidige Amerikaanse president Donald Trump zijn de regels voor banken echter weer versoepeld. Dat leidt wel tot meer risico, erkent Sheard.

De kapitaalbuffers van Amerikaanse banken zijn weliswaar verhoogd en de bank ondergaan nu stresstesten, maar de lessen van de financiële crisis zijn volgens de voormalige topman van S&P "niet zo goed geleerd als gehoopt".

Belangrijke rol centrale banken

Bij een eventuele nieuwe crisis zullen de centrale banken opnieuw een belangrijke rol spelen als "lender of last resort", zo voorspelt Sheard. De centrale banken wereldwijd gingen de crisis in 2008 te lijf met ongekende monetaire versoepelingsmaatregelen. In Europa en Japan is er nog altijd sprake van een stimuleringsbeleid van de centrale banken.

Hoewel de centrale bankiers bij een nieuwe crisis minder monetaire munitie hebben om in te grijpen, zijn er volgens Sheard wel andere maatregelen beschikbaar, zoals bijvoorbeeld helikoptergeld. Ook de overheden zouden opnieuw kunnen ingrijpen om het financiële systeem te redden door banken te nationaliseren.

Lager verspreidingsrisico

Het grootste probleem met China is volgens Sheard dat het financiële systeem daar nog "niet echt is getest". De Chinese centrale bank heeft volgens hem voldoende instrumenten om snel in te grijpen, maar het blijft de vraag of ze ook de juiste maatregelen zullen nemen.

Een voordeel is wel dat de Chinese markten nog niet zo open zijn voor buitenlandse investeerders, wat een verspreiding naar andere delen van de wereld mogelijk enigszins zal dempen.