Drie sterk gestegen biotechaandelen

Arrowhead Pharmaceuticals, Viking Therapeutics en Endocyte hebben het afgelopen jaar enorme winsten geboekt en investeerders vragen zich af of er nog meer in het vat zit voor deze drie biotechaandelen.

Als deze hoogvliegers hun klim willen voortzetten, moeten ze een aantal obstakels overwinnen. Beleggingssite The Motley Fool zette op een rij wat er moet gebeuren om meer winsten te zien van deze medicijnmakers.

Arrowhead Pharmaceuticals: Een comeback

Arrowhead Pharmaceuticals is in de afgelopen twaalf maanden met 535 procent in waarde gestegen. Het stopzetten van een klinisch onderzoek van een nieuw kandidaat-medicijn gericht op de behandeling van chronisch hepatitis-B-virus zorgde ervoor dat het aandeel eind 2016 in een neerwaartse spiraal terechtkwam. Dat was echter het begin van een enorme rally na de introductie van nieuwe en verbeterde kandidaatmedicijnen. Arrowhead ontwikkelt nog steeds geneesmiddelen die RNA-interferentie gebruiken om specifieke genen stil te leggen, maar de leveringsmethode heeft een update gekregen.

In juni bleek dat een enkele dosis ARO-AAT een doelwitenzym drastisch reduceerde, zij het in een kleine groep gezonde vrijwilligers. Arrowhead's noodlottige kandidaatmedicijn tegen hepatitis B bleek goed te werken bij patiënten die het mochten gebruiken, voordat de FDA de studie stopzette. De nieuwe en verbeterde versie, ARO-HBV, heeft hetzelfde nieuwe leveringsmechanisme als ARO-AAT en recent gepresenteerde gegevens suggereren dat het virus effectief wordt bestreden zonder enige veiligheidsrisico's.

Momenteel zijn er ongeveer 16 miljoen Amerikanen met het chronisch hepatitis B-virus, die een levenslange behandeling nodig hebben. Verdere aanwijzingen dat het kandidaatmedicijn van Arrowhead echt een functionele remedie biedt en de kans vermindert op een levertransplantatie, zou het aandeel Arrowhead verder vooruit kunnen helpen.

Viking Therapeutics: De beste in zijn soort?

Het aandeel Viking Therapeutics is in de afgelopen twaalf maanden met 880 procent gestegen. Dat kwam omdat Viking's kandidaatmedicijn VK2809 in dezelfde klasse zit als een experimenteel medicijn van Madrigal Pharmaceuticals, dat eerder dit jaar indrukwekkende testresultaten liet zien.

De belangrijkste reden waarom de vooruitzichten van VK2809 zo gemakkelijk werden beïnvloed door de klinische proefgegevens van zijn concurrent, heeft te maken met het feit dat Viking zelf geen klinische gegevens heeft. Viking bracht zijn middel snel in een placebo-gecontroleerde fase 2-studie, gebaseerd op resultaten die werden waargenomen in muizenlevers. Dat betekent dat Viking's 80-patiënt fase 2-onderzoek met NAFLD-patiënten veel risicovoller is dan het gemiddelde tussenstadium onderzoek. Als succesvolle studies bij muizen slechts voor de helft van de tijd tot nieuwe goedkeuringen van geneesmiddelen zouden leiden, dan zou de FDA elk jaar honderden nieuwe geneesmiddelen goedkeuren, en niet slechts tientallen.

Naar schatting 100 miljoen Amerikanen hebben te kampen met niet-alcoholische leververvetting. Ongeveer een vijfde van deze patiënten ervaart een ontsteking die leidt tot permanente leverschade, een aandoening die niet-alcoholische steatohepatitis (NASH) wordt genoemd. Er is een zeer effectieve combinatietherapie die NAFLD verhindert om naar NASH te evolueren, maar een gezond dieet en voldoende lichaamsbeweging zullen waarschijnlijk geen schijn van kans maken tegen een gemakkelijk in te nemen capsule.

De eerste succesvolle behandelingen zullen miljarden opleveren voor de bedrijven die ze ontwikkelen, maar gokken op het succes van een medicijn voordat iemand het heeft geprobeerd, is een gevaarlijk spel. Viking heeft ook een bot- en spiergroeipromotor in ontwikkeling en de resultaten van een fase 2-studie met VK5211 zullen op 30 september worden gepresenteerd. Hoewel VK5211 een mooie steunpilaar zou kunnen zijn, zal het aandeel Viking niet verder stijgen tenzij VK2809 resultaten opleveren die zijn beter dan het kandidaatmedicijn van concurrent Madrigal. De testresultaten van VK2809 worden tegen het einde van het jaar verwacht.

Endocyte: Radioactief rendement

Endocyte is in de afgelopen twaalf maanden 1140 procent in waarde gestegen. Het bedrijf trok medio 2017 twee kandidaatmedicijnen tegen kanker in, maar verraste de markt met positieve gegevens voor een ander middel bij de behandeling van prostaatkanker in een gevorderd stadium.

De kandidaat van Endocyte, Lu-PSMA-617, is in feite een kleine dosis straling die zich bindt aan prostaatspecifieke antigeen (PSA) -presenterende cellen, en het lijkt te werken. De experimentele behandeling verminderde PSA met 50 procent voor 57 procent van de behandelde patiënten en een vijfde van de patiënten zag hun PSA-scores gemiddeld met 96 procent dalen.

Endocyte is momenteel 750 patiënten aan het inschrijven voor een cruciale studie en als de algehele overleving significant hoger is bij patiënten die Lu-PSMA-617 krijgen, zal het aandeel de sterke opmars voortzetten.