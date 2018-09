Deze landen lopen het grootste risico op een valutacrisis

Dat meldt MarketWatch. De subtiel benoemde 'Damocles'-index gebruikt acht indicatoren, namelijk: importdekking, korte termijn externe schuld/exportratio, valutareserves/kortlopende buitenlandse schuld, geld/valutareserves, reële korte rente, niet-buitenlandse-directe-investeringen bruto instromen (1 en 3 jaar), fiscale en lopende rekening en reële effectieve wisselkoersafwijkingen.

De analisten van Nomura gebruiken de criteria om een score te produceren, waarbij een waarde boven de 100 wordt beschouwd als een waarschuwingssignaal van een potentiële wisselkoerscrisis (zie onderstaande grafiek).

Laagste waarde ooit voor peso

Iedereen die het nieuws heeft gevolgd, zal waarschijnlijk niet schrikken van de resultaten, vooral niet doordat de Argentijnse peso in het afgelopen jaar al meer dan 50 procent is gedaald ten opzichte van de dollar en vorige week de laagste waarde ooit bereikte ten opzichte van de dollar. Dat dwong de Argentijnse regering en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) om beleggers gerust te stellen, terwijl de centrale bank van het land zijn rentetarief van 45 procent naar 60 procent verhoogde.

Turkije heeft ook veel aandacht getrokken vanwege de chronische zwakte van de lira, die tot nu toe 41 procent is gedaald ten opzichte van de dollar door de economische zorgen, de diplomatieke ruzie met Washington over de detentie van de Amerikaanse dominee Andrew Brunson in Ankara en de vijandigheid van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan tegenover de centrale bank van het land. Zuid-Afrika viel intussen in het tweede kwartaal onverwacht in een recessie.

Onder de andere landen op de lijst heeft de Sri Lankaanse rupee de hoogste Damocles-score. De munt is tot nu toe 5,5 procent gedaald ten opzichte van de Amerikaanse dollar in 2018. Andere valuta op de lijst zijn de Zuid-Afrikaanse rand, die 18,8 procent is gezakt tegen de dollar, het Egyptische pond (-0,4 procent), de Pakistaanse roepie (-10,3 procent) en de Oekraïense hryvnia (-0,5 procent).

Wat aandelen betreft is de iShares MSCI Emerging Markets ETF in september met 4,5 procent gedaald, wat bijdraagt aan de daling van 12,5 procent sinds het begin van het jaar. De S&P 500 is dit jaar tot nu toe met 7,6 procent gestegen.

Eerdere crises correct gesignaleerd

De Nomura-analisten stellen dat hun index 67 procent van eerdere crises correct heeft gesignaleerd, inclusief de Aziatische financiële crisis van 1997-98, de Russische financiële crisis van 1998 en de huidige ellende in Argentinië en Turkije. Ze merkten ook op dat acht landen - waaronder Brazilië, dat gebukt gaat onder politieke onzekerheid - een score van nul hebben.

Tegelijkertijd waarschuwen ze dat het dwaas is om overdreven beweringen te doen over de voorspellende kracht van de index. Gebruikt in een bredere beoordeling van het mondiale, economische, politieke en institutionele landschap, kan de index helpen de risico's beter te beoordelen, zeiden ze, eraan toevoegend dat ze van plan zijn de scores elk kwartaal bij te werken.