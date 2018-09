Waarom reageert Wall Street zo lauw op de handelsoorlog?

MarketWatch somt vijf redenen op. De Verenigde Staten en China zijn sinds een halfjaar verwikkeld in een ware wedloop van tariefverhogingen op exportgoederen. Desondanks worden op Wall Street nog steeds koersrecords gebroken.

Dat lijkt met elkaar in tegenspraak, maar Andrew Kenningham, hoofdeconoom bij Capital Economics, heeft hiervoor wel een verklaring: de impact van een handelsoorlog op de Amerikaanse en Chinese economie zal naar verwachting beperkt zijn. Hij geeft hiervoor vijf redenen.

1. Belastingverlaging zorgt voor tegenwicht

Zolang het belastingklimaat gunstig is, zullen hogere importtarieven de vraag niet drukken, zo voorspelt Kenningham. Wel kunnen de tarieven leiden tot een verschuiving van de handelsstromen naar landen met lagere importtarieven. Maar de totale vraag zal waarschijnlijk niet significant gaan dalen.

2. Handelsvolumes blijven in tact

De prijselasticiteit geeft aan hoe sterk de vraag naar goederen reageert op een prijsverandering. Bij een hoge elasticiteit heeft een prijsverhoging of -verlaging een grote impact op de vraag.



Kenningham wijst er echter op dat de prijselasticiteit van de meeste Chinese exportgoederen vrij laag is. Zitten de prijzen van Chinese goederen in de lift als gevolg van hogere importtarieven, dan zal de vraag naar deze producten dus waarschijnlijk niet sterk dalen.

Hier komt volgens Kenningham nog bij dat een groot deel van de impact van Amerikaanse tariefverhogingen teniet is gedaan door een zwakkere Chinese munt. De dollar-yuan is sinds de jaarwisseling met meer dan 5,5 procent in waarde gestegen, zo blijkt uit cijfers van FactSet.

Verder verwacht Kenningham dat veel Amerikaanse exportgoederen naar China waarschijnlijk wel hun weg zullen vinden naar andere landen.

3. Belang export is beperkt

Het belang van de export voor de Chinese en Amerikaanse economie is kleiner dan vele mensen denken, aldus Kenningham. Beide economieën zijn vrij gesloten: de handel moet het vooral hebben van de binnenlandse vraag.



De export droeg vorig jaar voor circa 20 procent bij aan het Chinese bruto binnenlands product. In 2006 was dat nog 36 procent. Voor de Amerikaanse economie is dit cijfer nog een stuk lager: 12 procent.

4. Handel China en VS is nóg beperkter

De handel tussen de VS en China heeft een nóg beperktere invloed op de economie. Voor China draagt de handel met de VS bij aan ongeveer 2,5 procent van het bruto binnenlands product. Voor de VS is dat slechts 1 procent.

"Als het handelsvolume tussen beide landen met 20 procent zou dalen - wat al hoger is dan wij verwachten - dan zou dat de groei van de Chinese en Amerikaanse economie met respectievelijk 0,2 procent en 0,5 procent drukken", aldus Kenningham. Dit is volgens hem geen reden tot paniek.

5. Impact op inflatie is gering

Oplopende importtarieven stuwen de inflatie op, zou je zeggen. Maar volgens Kenningham hoeven beleggers daar niet zo benauwd voor te zijn. Dit betekent ook dat de kans klein is dat de handelsoorlog invloed zal hebben op het monetaire beleid van de Federal Reserve en de centrale bank van China.

Al met al zal het handelsconflict tussen de VS en China slechts een beperkte impact hebben op de wereldwijde economie, verwacht Kenningham. Dit verandert pas als het protectionisme zich als een olievlek verspreidt over de hele wereld, maar zo ver is het nog niet.

Nieuwe records

Volgens Kenningham is dit de reden dat Amerikaanse beleggers, ondanks enkele tussentijdse paniekreacties op aankondigingen van tariefverhogingen, het hoofd koel houden. De S&P 500 staat dit kalenderjaar ruim 8 procent in de plus en de Dow Jones-index 5,2 procent.

Chinese aandelen en aandelen van opkomende markten daarentegen zijn wel fors onderuit gegaan. De Hang Seng Index in Hong Kong, waarin 50 Chinese bedrijven zijn opgenomen, noteert 20 procent onder het hoogtepunt van 26 januari en bevindt zich daarmee officieel in een berenmarkt. De MSCI emerging-markets index is vorige week in een berenmarkt terechtgekomen.