Toch goud?

Dat schrijft IEXProfs.nl. Vorige week werden meer goud-ETP's gekocht dan verkocht. De instroom in goud ETP's bedroeg 54,9 miljoen dollar. Voor ETF Securities is dat reden positiever over goud te denken. Want: "De toename in omvang van de instroom in goud ETP's is een bewijs dat beleggers voorsorteren op een herstel van de goudprijzen."

Dieptepunt

De optimistische kijk komt na een periode waarin beleggers goud links lieten liggen of verkochten. "Volgens de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) daalde de netto speculatieve positionering op goudfutures per 28 augustus 2018 naar een dieptepunt van 17 jaar, wat de omvang van het negatieve sentiment ten aanzien van de goudmarkt illustreert," aldus ETF Securities.

Maar volgens ETF Securities hebben we de bodem inmiddels wel bereikt. "ETF Securities is van mening dat het sentiment ten aanzien van goud overmatig negatief is en dat een opwaartse correctie in de maak is." Deze visie wordt dus weerspiegeld in de goud-ETP-instroom van vorige week en de weken daarvoor.

Obstakels

Wel heeft de goudprijs twee hobbels te nemen om de weg omhoog weer echt te kunnen inslaan. Dat zijn de sterke Amerikaanse dollar en het beter dan verwachte rapport over de Amerikaanse arbeidsmarkt, waardoor het waarschijnlijker is dat de Federal Reserve vasthoudt aan haar traject van renteverhoging. Een hogere Amerikaanse rente trekt risicomijdende beleggers en voedt de kracht van de dollar. Beide ontwikkelingen gaan in de regel ten koste van goud.

Maar ETF Securities, dat een belangrijke verkoper is van goud-ETP's, houdt moed. "Hoewel het waarschijnlijk is dat de prijs op korte termijn volatiel zal blijven, meent ETF Securities dat het langetermijntraject voor de goudprijzen opwaarts is."