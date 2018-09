Europa kan 'epicentrum' worden van crisis EM

Dat stelt Bank of America Merrill Lynch in een rapport waar Bloomberg over bericht.

Europese aandelen presteren de laatste tijd slechter in het licht van de dalende valuta van opkomende markten te midden van een verkrapping van de dollarliquiditeit. Door de open economie en hoge schuldniveaus is de regio kwetsbaarder voor zwakte in ontwikkelingslanden.

Doorgeefluik

Volgens strateeg Tommy Ricketts van Bank of America Merrill Lynch zal Europa mogelijk het doorgeefluik zijn van de besmetting naar de Amerikaanse kusten, zoals Japan deed in de nasleep van de Aziatische financiële crisis eind jaren negentig.

"Als de EM-valutacrisis mondiaal wordt en andere activa zal besmetten, denken we dat dit zal leiden tot marktstress in Europa, net als in 1998 in Japan, voordat het uiteindelijk de Amerikaanse kust bereikt", aldus Ricketts.

Het risico bestaat volgens de strateeg uit het feit dat de instabiliteit in opkomende markten de renteverschillen op Europese bedrijfsobligaties - die kunstmatig onderdrukt worden door kwantitatieve versoepeling - zullen verruimen, waardoor de Amerikaanse kredietmarkten en aandelen worden beïnvloed.

Stijgende euro

Een ander risico is dat de euro zal stijgen als Europese beleggers hun valuta in opkomende markten omwisselen en vooruit kijken naar strakkere liquiditeitscondities in Europa. Dat zou de inkomsten van regionale bedrijven onder druk zetten. De Europese Centrale Bank (ECB) zal naar verwachting donderdag bevestigen dat zij van start gaat met het vertragen van de obligatieaankopen in oktober voordat de rente in het najaar van 2019 wordt verhoogd.

"Een zwakke euro, een positieve wereldwijde economische achtergrond (met name de export) en strakke spreads zijn de beste cocktail voor Europese aandelen om beter te presteren", meent Ricketts. "Maar het is duidelijk dat de omstandigheden op dit moment precies het tegenovergestelde zijn."