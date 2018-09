Deze twee aandelen stegen 500 procent in vijf jaar

Online retailreus Amazon en videogame-maker Take-Two Interactive rendeerden sinds 2013 meer dan 500 procent, zo schrijft Fool.com.

Alsmaar uitbreidend Amazon

Amazon heeft haar aandeelhouders enorme winsten bezorgd. Sinds 2013 is de omzet met 180 procent gestegen, terwijl het aantal klanten blijft groeien. Het bedrijf is er daarnaast goed in geslaagd om een sterk ecosysteem van producten en diensten te creëren om klanten vast te houden. Voorbeelden daarvan zijn Prime, Kindle e-readers, Fire TV en Echo smart home-apparaten.

Maar vooral de oplaaiende groei bij de cloud-tak van Amazon, Amazon Web Services (AWS), heeft bijgedragen aan de bijna 600 procent koerswinst sinds midden 2013. De omzet bij AWS is sinds 2015 met 172 procent gegroeid. Zoals consumenten worden aangetrokken tot de retailproducten, zo worden bedrijven aangetrokken tot de diensten van AWS, van web hosting tot de back-up van databases.

Omdat het een software-dienst is, genereert het veel hogere marges dan de retailtak, waar de concurrentie moordend is. AWS is erg belangrijk geworden voor het bedrijf. Over de afgelopen vijf jaar zijn de bedrijfsopbrengsten bij Amazon vertienvoudigd naar 7,4 miljard dollar over de afgelopen twaalf maanden. 75 procent daarvan werd bijgedragen door AWS.

In 2017 schatte Morgan Stanley dat AWS op zichzelf al 270 miljard waard is, wat destijds de helft van de marktwaarde van Amazon vertegenwoordigde. Het is niet ondenkbaar dat het onderdeel uiteindelijk meer waard zal worden dan de retailtak van Amazon.

Take-Two

De videogame-industrie heeft de afgelopen vijf jaar flinke veranderingen ondergaan. Meer gamers kopen spellen digitaal in plaats van in fysieke winkels, wat gunstig is omdat digitale verkopen niet zo duur zijn als het produceren van fysieke game-discs.

Daarbij ligt er ook minder druk op de bedrijven om ieder jaar met een nieuwe release te komen om geld te kunnen verdienen. Er heeft een transitie plaatsgevonden naar een model waarbij het hele jaar door omzet gegenereerd wordt uit één populair spel, bijvoorbeeld door middel van updates. Dit voegt maanden en soms jaren toe aan de lifecycle van sommige spellen.

Een goed voorbeeld daarvan is het zeer succesvolle Grand Theft Auto V van Take-Two Interactive Software, dat nog steeds goed verkoopt vijf jaar na de release. Het is een van de best verkopende titels aller tijden geworden, met 100 miljoen verkochte exemplaren over de afgelopen vijf jaar. Het spel blijft populair vanwege de modus waarbij met meerdere deelnemers gespeeld kan worden en waarbij virtueel geld kan worden 'gekocht', waarmee dan weer extra content kan worden gekocht.

De omzet die behaald wordt in de spellen van Take-Two dankzij dat virtuele geld draagt flink bij aan de digitale omzetgroei van het bedrijf. Die digitale omzet maakt al het grootste deel uit van de jaarlijkse omzet. De shift naar digitale content pakt goed uit voor Take-Two. In fiscaal 2016 werd nog een verlies van 8,3 miljoen geboekt, in fiscaal 2018 werd een winst van 174 miljoen behaald. Deze prestaties worden beloond met een koersstijging van meer dan 600 procent over de afgelopen vijf jaar.

En het feest is waarschijnlijk nog niet afgelopen, want het bedrijf heeft nog meer ijzers in het vuur. De spelmaker gaat NBA 2k19 uitbrengen en bovendien moet het langverwachte Red Dead Redemption 2 ook nog uitkomen. Beiden zijn winst-drivers voor de lange termijn, zo besluit Fool.com.