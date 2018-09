Drie winnende sectoren voor de komende zestien maanden

Dit scenario wordt weerspiegeld in de huidige investeringsstrategie van Hogan, een bekende "stier" op Wall Street, meldt Cnbc. Hogan tipt drie winnende sectorkeuzes om beleggers door de komende zestien maanden heen te helpen.

1. Technologie

Volgens Hogan zal de snelle groei van technologie volgend jaar doorgaan. "Ik denk dat technologie aanzienlijk beter zal presteren en waarschijnlijk de belangrijkste sector in de S&P 500 zal zijn", zei de hoofdstrateeg van de beleggingsfirma.

2. Gezondheidszorg

Hogan is ook van mening dat de gezondheidszorgsector solide winsten zal realiseren. Hij merkte op dat de gezondheidszorg de op één na grootste sector in de S&P wordt op 28 september. Dat is het moment waarop enkele van de grootste technologiebedrijven zoals Facebook, Netflix en Alphabet officieel deel gaan uitmaken van de vernieuwde communicatieservicesector. Deze verschuiving zou volgens hem de gezondheidszorg aantrekkelijker kunnen maken.

3. Financials

De strateeg is ook erg optimistisch over de financiële bedrijven. "Ik denk dat financials eindelijk zullen profiteren van de stijgende rentetarieven. We gaan een wat groter verschil zien in de korte en lange rente en ik denk dat dat iets is waar de financials op hebben gewacht. De fundamenten achter de financials zijn dus erg solide en ik denk dat ze een solide balans hebben en ik denk dat ze ondergewaardeerd zijn."

Hogan voorspelt dat de S&P 500 2019 rond 3.200 punten zal eindigen, ongeveer 11 procent boven de huidige koers van de index. Aandelen zijn volgens dan ook over het algemeen de plek waar beleggers moeten zijn.

"Ik zou bang zijn voor iets dat op een obligatie lijkt", aldus Hogan, die verwacht dat de rente de komende maanden verder zal gaan stijgen, waardoor de aantrekkelijkheid van die beleggingscategorie daalt.