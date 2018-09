5 redenen om Europese aandelen dit jaar te mijden

De strateeg somt op MarketWatch vijf redenen op waarom beleggers de rest van het jaar beter weg kunnen blijven bij de Europese markten.

"De eurozone heeft het slecht gedaan, maar de regio is niet uitzonderlijk goedkoop", verklaarde Matejka. De strateeg waarschuwt dat de Euro Stoxx 50-benchmark waarschijnlijk aan het eind van het jaar achterblijft bij andere wereldwijde indices. Hij hanteert een neutral-rating op aandelen in de eurozone, vergeleken met de overwogen-ratings voor Amerikaanse aandelen en aandelen van opkomende markten.

1. Niet zo goedkoop

Hoewel de voorraden in de eurozone niet al te prijzig lijken volgens sommige conventionele maatstaven, raadt Matejka aan om op een andere manier naar de stand van zaken te kijken. In termen van de gebruikelijke maatstaven handelt de Euro Stoxx 50 tegen 14 keer de geschatte winst op jaarbasis, vergeleken met 17 keer voor de Dow-Jonesindex. Het is dus geen wonder dat sommige beleggers een koopje zien. Callum Thomas, oprichter van onderzoeksbureau Topdown Charts, schreef bijvoorbeeld onlangs over een 'aantrekkelijke relatieve waardecasus' voor Europese aandelen.

Maar de strateeg van JPMorgan kijkt naar wat hij een 'sectorneutrale' koers-winstverhouding noemt. "Als Europa dezelfde sectorale samenstelling zou hebben als de VS, zou dit de K/W zijn", zei hij. En die maatstaf is niet bemoedigend. Het toont aan dat de eurozone handelt tegen een premie ten opzichte van zijn historische gemiddelde, hoewel het zich wel heeft teruggetrokken van wat de bank het 'absoluut duur'-gebied noemt.

2. Het drama van Italië

Naast de waardering is het nieuwste drama van Italië een groot probleem, meent Matejka. Beleggers zijn bezorgd dat de populistische regering daar dit najaar een begroting kan voorstellen die de staatsschuld op een onhoudbare koers plaatst, waardoor de spanningen met de Europese Unie toenemen.

Vicepremier Luigi Di Maio heeft beloofd 'eerst voor de Italianen te kiezen' in plaats van naar de ratingbureaus te luisteren en de markten gerust te stellen, hoewel andere opmerkingen van regeringsleiders lijken te wijzen op een verzachting van hun standpunt.

"Het is waarschijnlijk dat ze zullen proberen hun agenda waar te maken, wat een aanzienlijke toename van de uitgaven zal zijn", aldus Matejka. "Dit zal drukken op de relatieve prestaties van de eurozone. De Italiaanse onzekerheid zal in de komende twee of drie maanden hoog blijven."

3. De langzame bewegingen van de ECB

De cijfers over de economie van de eurozone zijn de laatste tijd verbeterd, na een vertraging in de eerste helft van dit jaar, maar de Europese Centrale Bank (ECB) zal die eerdere verzwakking niet negeren, stelt de strateeg. "We denken dat de ECB een relatief trage havikachtige draai zal maken. En dat zal de netto rentemarges voor banken, de Europese sector met de zwaarste weging, belemmeren."

4 en 5. Zorgen over handel en Turkije

Handelsspanningen en de economische problemen van Turkije helpen JPMorgan ook voorzichtig te zijn met betrekking tot de aandelen in de eurozone. De bank verwacht dat de lopende handelsstrijd van de Trump-regering niet zal escaleren en de aanhoudende financiële problemen van Turkije de wereldmarkten niet op een grote schaal zullen treffen.

Maar als de bank het mis heeft, is de Stoxx Europe 50 volgens Matejka de verkeerde plaats om een gok te wagen. "Als we het mis hebben, dan is het zeer waarschijnlijk dat de eurozone meer dan de andere markten daalt, omdat het gevoeliger is voor een aantal van deze negatieve staartrisico's."

Matejka is niet helemaal somber over de aandelen in de eurozone, en zegt dat ze aan het einde van het jaar 5% of meer zouden kunnen winnen dankzij de wereldwijde rally, maar ondermaats presteren ten opzichte van andere markten. Hij ziet kansen bij de grote exporteurs van het continent, maar een grote, brede gok op de eurozone zou volgens hem eind 2018 tot een teleurstelling kunnen leiden.