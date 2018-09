Ook Goldman ziet nu waarschuwingssignalen S&P 500

Dat meldt Bloomberg. Het sentimentmodel van Citigroup zette de bank ertoe aan om te waarschuwen voor een naderende koersval. Bij Goldman Sachs hebben verhoogde waarderingen en een krapper wordende arbeidsmarkt de bull/bear-marktindicator van het bedrijf tot alarmerende hoogten gedreven.

Voorbereiden op lagere rendementen

Het betekent niet dat de stierenmarkt binnenkort zal eindigen. Maar na een ruim negen jaar durende rally, waarbij de S&P 500 jaarlijks met gemiddeld 19 procent is gestegen, moeten beleggers zich volgens de strategen van Goldman in de komende jaren voorbereiden op lagere rendementen.

De bull/bear-marktindicator van Goldman heeft een nauwe relatie met de toekomstige rendementen van de S&P 500 laten zien sinds 1955, met piekwaarden die samenvielen met de start van de laatste twee berenmarkten. En op dit moment knippert de indicator in het rood.

De waarschuwingen markeren een ommekeer ten opzichte van vorige maand, toen aanhoudende koerswinsten ten minste twee strategen ertoe brachten om hun jaarramingen voor de S&P 500 te verhogen.

Waarschijnlijker dan scherpe berenmarkt

"Typisch, hoge waarderingen - of een uitgebreid niveau van deze index - impliceren het risico van een berenmarkt of een periode van lage rendementen in de komende vijf jaar", schreven de Goldman-strategen. "Deze keer denken we dat lagere rendementen waarschijnlijker zijn dan een dreigende scherpe berenmarkt."

De snelste economische expansie in vier jaar, twee opeenvolgende kwartalen van een winstgroei van 24 procent en een record van aandeleninkopen door bedrijven wekken vertrouwen in de stierenmarkt, die volgens sommige maatstaven de langste ooit is.

Te veel stieren jagen rally na

Citigroup-strateeg Tobias Levkovich spoort beleggers echter aan om het risico te verminderen, aangezien te veel 'stieren de rally najagen' en het Amerikaanse banenrapport net als in februari dit jaar een verkoopgolf zou kunnen aanwakkeren.

"Het potentieel voor een snellere loongroei zou deze keer nog eens een terugval van 5 procent kunnen veroorzaken, net als het Fed-beleid, de geopolitieke spanningen, de handelssancties en de internationale economische zwakte", schreef Levkovich in een rapport. "Het is altijd een uitdaging om de katalysator te vinden, maar de kwetsbaarheid bestaat nu."

Extreem niveau

Het paniek/euforie-model van Citigroup, dat alles volgt van schuldfinanciering tot de handel in opties en het optimisme in nieuwsbrieven, toont aan dat het sentiment voor het eerst sinds januari tot het extreme niveau is gestegen. Dergelijke metingen gingen sinds 1987 in 70 procent van de tijd vooraf aan een aandelenverlies in de komende twaalf maanden.

De zorgen zijn toegenomen nadat de S&P 500 in augustus de vijfde maandwinst op rij boekte, waardoor de index voor het eerst boven de 2.900 punten uitkwam. Op 21 keer de winst wordt de benchmark verhandeld tegen een koers-winstverhouding die 19 procent boven het tienjaars gemiddelde ligt.

Binky Chadha, hoofdstrateeg bij Deutsche Bank, voorspelde een terugtrekking van 3 procent tot 5 procent in september, onder verwijzing naar de slechte seizoeninvloeden van de maand en de vooruitzichten dat meer economische gegevens de verwachtingen zullen missen. Bovendien zullen bedrijven waarschijnlijk weinig ondersteuning bieden met een winstseizoen dat niet eerder begint dan oktober. Ook mogen de bedrijven voorafgaand aan de publicatie van de resultaten geen eigen aandelen inkopen.

'Extreme divergentie S&P 500 met rest van de wereld'

Eerder deze week verlaagden de Morgan Stanley-strategen onder leiding van Andrew Sheets hun aanbeveling over Amerikaanse aandelen, vanwege de 'extreme divergentie' van de S&P 500 met andere risicovolle activa uit de rest van de wereld, een piek in winstgroei en een hele reeks risicovolle gebeurtenissen in de komende twee maanden , inclusief Fed-vergaderingen en Amerikaanse tussentijdse verkiezingen in november.